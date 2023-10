Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne uken har DN fortalt om hvordan Therese Steen, som er en av tre ekspedisjonssjefer på Statsministerens kontor, gjennom flere år har bygget opp en betydelig aksjeportefølje i norske unoterte selskaper. Steen leder administrativ og konstitusjonell avdeling, som «har ansvaret for juridiske spørsmål knyttet til det administrative arbeidet ved kontoret, og har dessuten et særlig ansvar for statsrettslige og konstitusjonelle spørsmål» ifølge kontoret selv.