I slutten av august fortalte utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) at hennes ektefelle hadde kjøpt og solgt aksjer mer enn 100 ganger etter at hun ble statsråd. Hun skal ikke ha visst noe om det. For fjerde gang på kort tid fikk statsministeren en habilitetsskandale i fanget. Ved to tidligere anledninger hadde statsråder måttet gå.

Huitfeldt hadde ingen planer om å gå av. Det hun ikke visste nektet hun å få vondt av, hennes egen konklusjon var at det holdt å rydde opp i ektefellens aksjerot og gå videre.