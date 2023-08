Artikkelen fortsetter under annonsen

For to-tre år siden var det elleville kursoppganger for ukjente selskaper i USA – drevet av likvide småinvestorer som satt hjemme og kjedet seg. GameStop, som selger tradisjonelle dataspill, var blant vinnerne med en kursoppgang fra én dollar til over 80 dollar i løpet av et halvår.

– Spekulative veddemål

Sørkoreanske småinvestorer, også kalt «aksjemaur» i lokale medier, leder tilsvarende tilstander ved teknologi- og oppstartsbørsen Kosdaq Seoul. Det er troen på at sørkoreanske selskaper skal bli ledende på batterileveranser til elbiler over hele verden som ligger bak.

Batteriprodusenten Ecopro og datterselskapet Ecopro BM, som produserer katoder for bruk i batterier, er blant vinnerne. De to selskapene har rykket opp og er de største, målt i børsverdi, ved Kosdaq-børsen.

EcoPro-kursen er mer enn tidoblet siden nyttår. Sammenlignet med tre år siden er kursen hundredoblet, og prisingen er skyhøy over normale verdivurderinger for teknologiselskaper ved Seoul-børsen. Selskapet har en børsverdi på 34.400 milliarder won (272 milliarder kroner).

I løpet av én handelstime i forrige uke passerte den en ny toppnotering, for senere å stupe. På to dager var aksjekursen nesten 40 prosent lavere. Denne uken har det vært en kursoppgang – senest med syv prosent tirsdag morgen.

– Ingen kan fornekte at det er høy risiko. Inntjeningen til batteriselskapene har ikke vært bra i det siste. Småinvestorer er ikke urolige og fortsetter å plassere spekulative veddemål, sier aksjefondssjef Jung Sang-Jin hos Korea Investment Management til Bloomberg.

– Dette er en boble

Ecopro syvdoblet driftsresultatet i 2022 sammenlignet med i 2021. Selskapet har skuffet i år, men det har ikke holdt «aksjemaurene» unna. Kursen falt svakt da grunnlegger Lee Dong-chae ble dømt til fengselsstraff i mai for å ha brutt kapitalmarkedslovene.

– Ecopro og Ecopro BM er typiske meme-aksjer. De er blitt for dyre selv om en tar hensyn til det fremtidige vekstpotensialet, sier direktør Chan Lee i hedgefondet Petra Capital Management til Financial Times.

Dette avvises av småinvestorer og Youtuber-personligheter som gjør hva de kan for å sende kursene høyere. Youtube-kanalen «Jun's economy lab» har nesten en million abonnenter.

– Dette er ikke Sør-Koreas svar på Gamestop, som er et fallert selskap. Dette er mer som Tesla, sier Park Soon-hyuk, som står bak Youtube-kanalen, i en kommentar.

Det globale batterimarkedet for leveranser til elbiler er kontrollert av kinesiske, japanske og sørkoreanske selskaper. USA har innført et omfattende subsidieprogram for å masseprodusere batterier i USA. Også i europeiske land er det enorme utbyggingsplaner.

Målet er å ta markedsandeler fra kinesiske selskaper. Disse investerer i sørkoreanske selskaper i håp om å omgå amerikanske sanksjoner. De siste fire månedene er det bekreftet kinesiske investeringer på over 40 milliarder kroner i sørkoreanske batteri og komponentselskaper, ifølge Bloomberg.

– Dette er en boble selv om sørkoreanske selskaper klarer å stjele Kinas markedsandel, sier Lee i hedgefondet til Financial Times.

– Amatørene vinner kampen

Analytikere hos Goldman Sachs advarte i juni om at det globale markedet for katoder, som benyttes i batteriproduksjon, er mer enn mettet for det neste tiåret. Investeringsbanken anbefalte salg i selskapet som Ecopro BM og konkurrenten Posco Future M, som har steget med 175 prosent i år.

Shortsalg Shorthandel, shorte eller shorting innebærer å låne aksjer som deretter selges med den hensikt å kjøpe aksjene tilbake etter at kursen har falt. Så leveres aksjene tilbake. Den som låner ut aksjene krever en rentekompensasjon for dette.

Eksempel: Man låner en aksje, selger den videre for 100 kroner og kjøper tilbake aksjen for 80 kroner. Gevinsten er 20 kroner, minus renten man må betale til den som låner ut aksjene. Deretter leverer man aksjen tilbake.

En investor som shorter satser altså på kursfall. Men hvis kursen i stedet stiger, risikerer investoren tap ved å kjøpe aksjene tilbake på høyere kurser enn salgskursen.

Batteriprodusentene er shortet av profesjonelle investorer. De har tatt store tap. Dette har også sendt aksjekursen høyere da de må kjøpe aksjer for å dekke inn tapene.

– Småinvestorer er gærne etter aksjene. Det blir stadig vanskeligere for shortselgere å stå mot store tap. Amatørene vinner kampen, sier konsernsjef An Hyung-jin i hedgefondet Billionfold Asset Management til Financial Times.