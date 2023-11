Artikkelen fortsetter under annonsen

Det kinesiske teknologiselskapet Alibaba, som konkurrerte med Tencent om å være Asias mest verdifulle selskap i mange år, har gått fra krise til krise siden høsten 2020. Grunnlegger Jack Ma, som ble feiret som et forbilde og helt hos kinesiske entreprenører og investorer, har forsvunnet.

Børsverdien på selskapet, som er notert i Hongkong og New York, har falt med over 600 milliarder dollar på vel tre år – til under 200 milliarder dollar. Aksjekursen stuper ved Hongkong-børsen.

Blokkerer amerikanske databrikker

Alibaba la frem en omfattende restruktureringsplan i vinter. Målet var å overbevise kinesiske myndigheter om at selskapet ikke utgjorde en trussel på noen som helst måte. Planen, som ble lagt frem for aksjonærene, var å skille ut seks forretningsområder og børsnotere disse.

Alibaba-enheten Cloud Intelligence Group, som tilbyr tradisjonelle nettskytjenester og datakraft for kunstig intelligens, er blitt sett på som et vekstsenter med stort potensial. Microsoft, Google og Amazon konkurrerer med omfattende og avanserte tjenester.

De amerikanske selskapene har tilgang til de mest avanserte databrikkene, som utvikles av årets børsvinner i USA, Nvidia. Kinesiske selskaper får ikke kjøpe H800 og A800-prosessorene, som er de mest avanserte prosessorene for bruk i kunstig intelligens.

– Restriksjonene har skapt usikkerhet rundt fremtidsutsiktene for Cloud Intelligence Group. En utskillelse vil kanskje ikke føre til økte aksjonærverdier. Vi vil konsentrere oss om å utvikle en bærekraftig vekstmodell, sa selskapets styreformann Joe Tsai under resultatpresentasjonen.

– Det var en euforisk stemning

Alibaba har ikke gitt opp ambisjonene rundt kunstig intelligens.

– For å kunne utvikle en virksomhet rundt kunstig intelligens med omfattende nettverk og storskala infrastruktur, trengs det store investeringer. Vi foretrekker å vise investorer resultater gjennom driften av nettskyvirksomheten fremfor å skille den ut, sa Tsai.

Investorer reagerte umiddelbart på nyheten og sendte aksjekursen over ni prosent lavere ved New York-børsen på torsdag. Fallet fortsatte ved Hongkong-børsen fredag morgen med over 10 prosent.

Aksjekursen har falt med nesten 40 prosent fra toppen i januar i år og nærmer seg den historiske bunnen.

– Dette kommer som en stor overraskelse på markedet og er stor kontrast til den tidligere planen om en utskillelse. Selv om en tar hensyn til den relativt svake markedssituasjonen, etterlater det et undrende marked, sier analytiker Willer Chen hos Forsyth Barr Asia til Bloomberg.

Det er ett år siden Kina fjernet pandemirestriksjonene. Det var optimisme og en sterk tro om at dette ville føre til høy aktivitet i økonomien. Kinesiske forbrukere og næringsliv er avventende.

– Da Alibaba startet omstruktureringen var markedssituasjonen helt annerledes. Det var en euforisk stemning, men toppene fra februar og mars har forsvunnet helt. Verdioppgangen fra en oppsplitting virker å bli mindre og mindre da ingen av datterselskapene gjør det spesielt bra for øyeblikket. Det kan forandre seg hvis forbrukertilliten i Kina tar seg opp igjen, sier Andy Maynard, som leder for aksjeforvaltning hos China Renaissance, til Financial Times.

Grunnlegger selger aksjer

Alibaba er i en solid finansiell posisjon. Selskapet hadde tilsvarende 63 milliarder dollar (690 milliarder kroner) i kontanter ved utgangen av tredje kvartal.

– Vi skapte en fri kontantstrøm på 27 milliarder dollar de siste 12 månedene. Alibaba har aldri vært i en bedre posisjon for å investere i veksten av våre virksomheter, sa Tsai.

Omsetningen økte med ni prosent – til 224,9 milliarder yuan (339 milliarder kroner). Resultatet endte på 27,7 milliarder yuan – to milliarder svakere enn ventet.

Selskapet vil for første gang betale et utbytte til aksjonærene. Totalt skal 2,5 milliarder fordeles før jul.

Grunnlegger Jack Ma, som er helt ute virksomheten og heller ikke sitter i styret, planlegger å selge 10 millioner aksjer. Disse eies av en familiestiftelse. Ma var i mange år Asias rikeste. Nå ligger han på en syvendeplass over Kinas rikeste på Forbes-listen med 25 milliarder dollar.