Mandag morgen pågikk det kamper på syv til åtte steder nær Gazastripen, ifølge Israels hær (IDF).

– I natt har den israelske hærens jagerfly, helikoptre, fly og artilleri slått til mot over 500 Hamas- og Islamsk hellig krig-mål på Gazastripen, heter det i en uttalelse fra hæren.

I Israel har det blant annet blitt meldt om kamper i Sderot i natt.

Haaretz skriver at det pågår kamper mot omtrent 70 palestinske krigere nær kibbutzen Be'eri. Hæren mistenker at det er gravd tunneler i området.

– Det tar lengre tid enn vi hadde ventet å få ting tilbake til en defensiv sikkerhetsposisjon, sier talsperson for hæren, Richard Hecht, på en pressekonferanse.

Røyk og flammer stiger opp fra Gaza etter et israelsk luftangrep der søndag. (Foto: Fatima Shbair/AP/NTB)

Kaller inn reservister

Hæren varsler også at det er sendt fire kampdivisjoner til Sør-Israel, og at det tar mer tid enn ventet å få kontroll over sikkerhetssituasjonen etter at Hamas innledet sitt storstilte angrep mot Israel lørdag.

– Vi trodde at vi i morges ville være i en bedre situasjon, sier Hecht.

Ifølge en video postet i sosiale medier mandag morgen, har IDF kalt inn omkring 100.000 reservister for å bistå i kampen mot Hamas.

Formålet er å sikre at Hamas ikke lenger skal være i stand til å true israelere eller kontrollere Gazastripen, sier talsperson Jonathan Conricus i IDF, ifølge tysk DPA.

– Styrkene våre kjemper stadig og jakter på terroristene som stadig er på israelsk territorium, sier Conricus i videoen ifølge DPA.

Over 1000 drepte

Minst 700 personer har så langt blitt drept i Israel, og det seneste tallet fra helsemyndighetene på Gazastripen er at 493 palestinere er drept i israelske luftangrep siden lørdag.

Hamas og Islamsk hellig krig hevder i tillegg å holde over 130 israelere som gisler. Flere tusen er såret.

Sivile på begge sider betaler en høy pris for kampene. IDF evakuerer minst fem byer i nærheten av Gaza, mens FN sier at mer en 123.000 av Gazas innbyggere har blitt fordrevet.

– Over 123.538 mennesker er blitt internt fordrevet på Gazastripen, for det meste på grunn av frykt, ønske om beskyttelse eller fordi hjemmene deres er ødelagt, opplyser FNs nødhjelpskontor OCHA mandag.

Over 73.000 har søkt tilflukt i skoler.

Lørdag ble den dødeligste dagen på Gazastripen på 15 år da nesten 300 palestinere ble drept i luftangrep på 24 timer. Det opplyser palestinske myndigheter.