Det var på forhånd knyttet stor spenning til Apples salgstall på grunn av en sjelden advarsel til markedet fra selskapet i november om produksjonsproblemer ved selskapets fabrikker i Kina knyttet til koronanedstengninger. Frykten, som ble bekreftet, var at de stengte fabrikkene ville føre til leveringsproblemer og nedgang i salget for Apple på årsbasis, for første gang siden 2019.

Apple-aksjen falt da også over fire prosent i etterhandelen på børsen, rett etter at kvartalsrapporten ble lagt frem.

På forhånd hadde en snitt av analytikerne ifølge Refinitiv, gjengitt av CNBC, spådd et salg på 121,9 milliarder dollar i første kvartal, mot 119 milliarder i samme kvartal i fjor. Analytikerne trodde på et resultat på 1,94 dollar per aksje, mot 1,90 dollar i første kvartal 2021.

Fasit endte på 117,2 milliarder dollar i omsetning, og et resultat på 1,88 dollar per aksje.

Iphone står for godt over halvparten av Apples totale salgsinntekter i siste kvartal.

Apple har avvikende regnskapsår der første kvartal er fra oktober frem til nyttår.

Sviktet på tre områder

Apple-sjef Tim Cook forklarer i forbindelse med kvartalsrapporten til CNBC at det var tre forhold som som rammet Apple sist kvartal.

Apple-sjef Tim Cook sier selskapet ble rammet trippelt. (Foto: Ross D. Franklin/AP/NTB) Mer...

Sterk dollar som rammet eksporten.

Produksjonsproblemene i Kina som rammet Iphone 14 Pro og Iphone 14 Pro Max.

Makroøkonomiske forhold med høy inflasjon og høy rente, og lavere kjøpekraft.

For sent til jul

Apple kommer årlig med nye telefonmodeller på høsten, i god tid før det viktige jule- og nyttårssalget. Sist jul kom det da også meldinger fra flere steder i verden om at Apple ikke klarte å levere nok av den siste modellen, Iphone 14.

Spørsmålet investorene vil ha svar på er hvor mye salg som gikk tapt på grunn av produksjonsproblemene, og om de som ikke fikk kjøpt de nye toppmodellene til jul vil gjøre det på nyåret?

Leveringstiden for toppmodellen Iphone 14 Pro var i desember på over en måned, mot normal leveringstid i USA er på knapp en uke. Det kan bety at mange som ikke fikk kjøpt en slik telefon i desember ventet til over nyttår, og at salget først registreres i andre kvartal, eller ta de har kjøpt en rimeligere Iphone-modell eller et helt annet merke. Tøffere økonomiske tider kan også føre til at mange utsetter, kanskje et helt år, før de bytter telefon.

Både smarttelefonmarkedet og PC-markedet har vært sviktende de siste årene, og salget globalt var ned i 2022. Analytikerne mener Apple har klart seg bedre enn konkurrentene og tatt markedsandeler, men de frykter at leveringsproblemene kan føre til en tillitssvikt som særlig går ut over salget av de dyreste premiummodellene.

Vil Apple guide?

Apple har ikke gitt såkalt guiding til markedet siden 2020, noe som startet med pandemien. Guiding betyr at selskapet kommer med noen kvalifiserte anslag og signaler om utviklingen fremover.

Det er uklart om eller i hvilken grad Apple-ledelsen denne gangen vil dele hva de ser i krystallkulen. Men uansett hva de kommer med vil analytikerne gripe enhver flik av informasjon begjærlig for best å kunne rådgi sine kunder og markedet, noe som blir avgjørende for aksjekursen fremover.

Analytikerne har på forhånd spådd en omsetning på 98 milliarder dollar i andre kvartal, altså inneværende kvartal. Enhver antydning eller tallmateriale som skulle antyde et salg som ligger mye under eller over dette kan avgjøre kursutviklingen fremover.

Apple-aksjen falt kraftig gjennom 2022, over 25 prosent. Men siden nyttår har det gått rett oppover, fra 130 til 150 dollar per aksje. Torsdag, før kvartalsrapporten, steg Apple-aksjen 3,71 prosent, omtrent på linje med hele teknologisektoren på Nasdaq.