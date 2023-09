Artikkelen fortsetter under annonsen

Apple har invitert til en produktlansering på tirsdag hvor Iphone 15-modellene skal lanseres – den 17. i rekken siden lanseringen i 2007. Produksjonen startet for fullt ved fabrikker i Kina i august og i løpet av de neste ukene skal en begrenset produksjon være i gang i India.

– Utrolig bragd

Det er foretatt nesten fem milliarder Google-søk på uttrykket «Iphone 15» til tross for at det ikke er kommet en offisiell bekreftelse på at Apple vil lansere en ny modell. Perioden hvor det var lange køer ved utsalgene er over. Apple har klart å beholde interessen rundt produktlanseringene.

– Jeg mener at Apple innser at de har nådd et punkt hvor det er så mange solgte Iphone-enheter at bare det å opprettholde disse volumene er en utrolig bragd, sier analytiker Ben Wood hos CCS Insight til BBC.

Iphone sto for 48,5 prosent av Apple-omsetningen i siste kvartal. Hvis tilhørende produkter som AirPods og smartklokker inkluderes utgjør det nesten 60 prosent. Omsetningen for hele året ventes å falle i det avvikende regnskapsåret som avsluttes i september etter tre kvartaler med nedgang.

Apple er under press. EU har tvunget selskapet til å endre ladekabelen fra Apples egen «lightning» til den mer standardiserte USB-C-kabelen, som blant annet Samsung og kinesiske konkurrenter har benyttet i flere år. Apple fikk frist til desember 2024, men endringene kommer sannsynligvis allerede nå.

– For Apple dreier dette seg alt om å kontrollere sitt eget økosystem. Apple tjener gode penger på å selge ladere, kabler og tilbehør, sier direktør David McQueen hos ABI Research til CNN.

Apple er blitt forsinket i utviklingen av avanserte 5G-moduler, som etter planen skulle settes i produksjon i 2024. Underleverandøren Qualcomm bekreftet på mandag en tre år kontrakt på leveranser frem til 2026. Rundt 20 prosent av Qualcomms omsetning kom fra Apple i 2022, ifølge UBS.

Mer bjeffing enn biting

Kinesiske myndigheter har forbudt brukere å ta med seg Iphone inn på offentlige arbeidsplasser. Det skal også være innført andre restriksjoner på bruk av Apple-produkter ved statseide selskaper. Over 50 millioner mennesker jobber ved disse selskapene.

Apple-kursen falt med seks prosent da næringslivsavisen Wall Street Journal og nyhetsbyrået Reuters bekreftet de nye restriksjonene i forrige uke.

Analytiker Erik Woodring hos finansinstitusjonen Morgan Stanley mener at kursfallet var «overdrevent» og karakteriserer det som mer «bjeffing enn biting».

– Kina er en hjørnestein for Apples suksess, men Apple er også en hjørnestein i den kinesiske økonomien, skriver Woodring i en rapport.

Et så kraftig verdifall for Apple skulle indikere at Iphone-salget i Kina ville falle med 70 prosent. I et «worst-case»-scenario mener Woodring at Apple kan miste fire prosent av omsetningen.

Nesten firedoblet omsetning

«Stor-Kina», som inkluderer Folkerepublikken Kina, Hongkong og Taiwan, er Apples tredje største marked og sto for en femtedel av omsetningen i 2022. Målt i dollar er Kina-omsetningen nesten firedoblet på ti år til 75 milliarder dollar.

JPMorgan viser til at Apple har doblet markedsandelen på det kinesiske markedet siden 2019 til rundt 20 prosent av det totale smarttelefonsalget. Rundt 90 prosent av alle Apple-produkter produseres i Kina.

– Restriksjonene på offentlige ansatte vil ikke påvirke volumsalget betydelig. Tidligere restriksjoner av lignende art har i liten grad endret kjøpemønsteret hos forbrukerne, skriver analytiker Samik Chatterjee, som mener det kan bli vanskeligere å kapre nye markedsandeler.

Lanseringen av en ny flaggskipsmodell fra Huawei i forrige uke, som er basert på en kraftig kinesiskprodusert dataprosessor, blir sett på som en fremtidig utfordring, ifølge JPMorgan.

