Teknologigiganten Apples kvartalsrapporter blir lest med argusøyne av investorer, analytikere og økonomer verden. Salget av Iphoner og andre dingser fra Apple gir også en god pekepinn på retningen i verdensøkonomien.

Det er omtrent bare rentebeslutninger fra den amerikanske sentralbanken og de månedlige amerikanske jobbtallene som kan bevege markedene i like stor grad som Apple.

Skuffer nesten aldri

Apple skuffer sjelden, kun ett av de siste 14 kvartalene har selskapet levert dårligere resultater enn ventet. Forventningene til årets tredje kvartal er høye, og høyere enn til samme kvartal ifjor.

For tredje kvartal i år var det ventet et resultat per aksje på 1,39 dollar, og fasit endte på 1,46 dollar, mot 1,29 dollar ifjor. Salget var ventet å klokke inn på 89,31 milliarder dollar, og endte på 89,5 milliarder, mot 90,1 milliarder dollar ifjor.

Et stort flertall av de ledende bankene og meglerhusene har i det siste kommet med optimistiske analyser på Apple.

Mobiltelefoner, altså Iphone, står for nesten halvparten av Iphones omsetning, fulgt av Service som består av App Store, Apple TV og Apple Music. Apple lanserte tidligere denne uken sin nye laptop MacBook og et oppdatert Imac-operativsystem, men Mac står kun for rundt en tiendel av Apples totale salg.

Analytikerne vil være særlig opptatt av salget i Kina, der den siste Iphone 15 fikk en treg start. Apple har også tøff konkurranse med kinesiske Huawei og deres nye Mate 60 Pro-serie, som har solgt meget godt i Kina. Men forventningene til Iphone 15-salget er moderate, på grunn av få nye teknologiske egenskaper, lavere kjøpekraft og nettopp konkurransen fra Huawei.

Ned fra toppen

Apple er sist ut blant teknologigigantene med sin kvartalsrapport. Facebook-eier Mate, Amazon, Microsoft og Google-eier Alphabet har alt levert gode resultater, bedre enn ventet. Men de gode resultatene har ikke helt gitt fullt utslag i høyere aksjekurser.

Apple-aksjen nådde historisk toppnotering i sommer, men har falt tilbake 12 prosent siden denne toppen. Men så langt i år er Apple-aksjen likevel opp pene 38 prosent.

Apple-aksjen ligger før resultatfremleggelsen på rundt 177 dollar. Nettopp fordi selskapet er så høyt priset mener analytikerne at oppsiden er nokså moderat, tall fra Investing Pro som følger 43 analytikere opererer med et prismål på knapt 197 dollar, mens «fair value» er på vel 159 dollar.

De skyhøye forventningene til Apple gjør at det er svært lite rom for å tråkke feil, og skuffende resultater eller andre dårlige nyheter vil fort sende aksjekursen ned.

Fjerde kvartal er det desidert mest profitable for Apple. Det viktige julesalget gjør at omsetningen pleier å ligge godt over 30 prosent høyere enn i tredje kvartal, og resultatene minst 50 prosent bedre. Et dårlig julesalg er blant snublesteinene som har potensiale til å sende Apple-aksjen rett ned, mens et godt julesalg mer en «business as usual» og sannsynligvis vil gjøre lite for aksjekursen.

Apple-aksjen steg vel to prosent torsdag, men i etterhandelen faller aksjen vel én prosent.