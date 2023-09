Artikkelen fortsetter under annonsen

Sent onsdag kveld landet Arm Holdings og tilretteleggerne emisjonen etter å ha hentet inn nesten fem milliarder dollar. Nasdaq-børsen bekreftet at handelen vil starte i løpet av torsdag. Japanske Softbank vil beholde kontrollen med en eierpost på i overkant av 90 prosent av aksjene.

Dominerende teknologiselskap

Det har vært stor interesse i flere måneder rundt børsnoteringen etter en lang og kald vinter for nye børsnoteringer. Softbanks toppsjef Masayoshi Son har lagt til side nesten alle andre arbeidsoppgaver det siste året og jobbet med Arm. Han deltok også på et møte onsdag kveld hvor prisingen ble vedtatt.

Emisjonskursen ble satt til 51 dollar – like under toppestimatet på 52 dollar. Dette prissetter databrikkedesignselskapet til 54,5 milliarder dollar, og til nesten 100 ganger inntjeningen. Resultatet falt med 90 prosent i 2022.

– Fra et verdsettelsesperspektiv fremstår aksjen som svært, svært overpriset. For å kunne forsvare en verdsettelse på 50 milliarder må alt gå mer enn perfekt for å forsvare den prisen, sier analytiker Javier Correonero hos Morningstar.

Design og patenter fra Arm benyttes i nesten alle smarttelefoner som selges. Selskapet er også på vei inn i nye produktområder, blant annet neste generasjon selvkjørende biler, avanserte datasentre og utvikling av databrikker som benyttes til kunstig intelligens.

– Selskapet er en teknologileder. De har utmerket seg innenfor mange bruksområder – og spesielt smarttelefoner. De er så dominerende at de i realiteten eier markedet. Det betyr selvfølgelig at det vil være vanskelig for Arm å vinne nye markedsandeler. Det er mye lettere å tape dem, sier sjefanalytiker Nick Einhorn hos Renaissance Capital.

– Ikke et hurtigvoksende selskap

Det japanske teknologi- og investeringsselskapet Softbank kjøpte det britiske selskapet i 2016 for 32 milliarder dollar. Det ble inngått en avtale om å selge det til databrikkeprodusenten Nvidia i 2019. Konkurransemyndigheter satte ned foten.

Softbank hadde et håp om å få en verdsettelse på 64 milliarder dollar i forbindelse. Dette er prisen de selv verdsatte selskapet for da de foretok en transaksjon i august, hvor de sikret seg aksjer fra sitt eget Vision Fund. Vision Fund tapte over 300 milliarder kroner i fjor.

Arms børsnotering er den største siden 2021, da elbilprodusenten Rivian Automotive hentet inn 13,7 milliarder dollar. Selskapets aksjekurs har stupt med over 80 prosent på under to år og børsverdien er på 22 milliarder dollar.

De største tilretteleggerne av børsnoteringen, Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan Chase og Mizuho Financial vil få 17,5 millioner dollar hver. Rundt 30 millioner dollar blir fordelt på andre. Hittil i år har tilretteleggere tjent 323 millioner dollar ved børsnoteringer, ifølge Bloomberg.

Apple, Google, Nvidia, Alphabet, Advanced Micro Devices, Intel og Samsung er blant selskaper som deltar i emisjonen.

– Arm er ikke lenger et hurtigvoksende selskap, sier sjefanalytiker Einhorn hos Renaissance Capital.

Viktig pekepinn

Flere titall selskaper sitter på gjerdet og har planer om å gjennomføre kapitalinnhentinger og gå på børs. Børsnoteringen av Arm, og mottagelsen hos vanlige investorer når handelen starter, vil bli en viktig pekepinn.

– Det er nødvendig at Arm blir godt mottatt, men det er ikke tilstrekkelig betingelse for at venture capital-støttede selskaper også skal komme seg på markedet, sier partner Eric Liaw hos Institutional Venture Partners (IVP) til Financial Times.

Emisjonen og børsnoteringen av netthandelsselskapet Instacart, som etter planen skal børsnoteres i neste uke, blir sett på som en ytterligere bekreftelse på om interessen for nye børsnoteringer er til stede.

– Instacart vil være en god pekepinn på hva investorer er ute etter. Hvis denne børsnoteringen gjør det dårlig vil det sette en stopper for venture capital-støttede selskaper. Gjør de det godt kan vi forvente at flere følger etter, sier sjefanalytiker Kyle Stanford ved markedsdataselskapet Pitchbook til næringslivsavisen.

Mens Arm har en over 30 år lang historie, og også har vært børsnotert tidligere, er Instacart et mer tradisjonelt oppstartsselskap.