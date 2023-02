Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var stor nervøsitet ved slutten av fjoråret i Asia på grunn av høy inflasjon, renteøkninger og effekten av svakere etterspørsel fra de viktige vestlige markedene. Dette har slått inn på resultatrapportene fra forrige kvartal – og helt ferske handelsstatistikker for januar.

– Større nedsiderisiko

Den sørkoreanske eksporten falt med 16,6 prosent i januar, sammenlignet med samme måned i fjor. Hovedårsaken var en kollaps i databrikkeeksporten på hele 44,5 prosent, ifølge ING. Landet fikk et rekordstort underskudd på handelsbalansen på 12,7 milliarder dollar.

– Sannsynligheten for en ny nedgang for den sørkoreanske økonomien er blitt større. Handelsunderskuddet skader ikke bare selskapenes bunnlinjer, men også det private forbruket. Det tynger definitivt på økonomien, sier makroøkonom Park Sang-huun hos HI Investment & Securities, til Bloomberg.

Samsung la frem det svakeste kvartalsresultatet på over åtte år på tirsdag.

– Vi tror den svakere eksporten i januar gir en større nedsiderisiko for den økonomiske veksten i første kvartal. Nedsidesyklusen for halvledere ventes først å bunne ut i slutten av andre kvartal. Det gjør at den svake eksporten vil fortsette, skriver seniorøkonom Min Joo Kang hos ING i morgenrapporten.

– 2023 vil bli et vanskelig år

Salget av smarttelefoner falt med 18 prosent i fjerde kvartal, til 296,9 millioner enheter, ifølge analyseselskapet Canalys. For hele året falt smarttelefonsalget med 12 prosent.

– Til tross for en viss stabilisering i tredje kvartal, hadde Asia-regionen og Europa den verste fjerdekvartalsutviklingen i historien. Lagrene ble fylt opp i viktige markeder som India og Kina, noe som førte til et skuffende sistekvartal, sier analytiker Sanyam Chaurasia i en ny rapport.

Den amerikanske databrikkeprodusenten AMD, som blant annet produserer prosessorer for personlige datamaskiner og servere, advarte tirsdag kveld om at omsetningen vil falle med ti prosent i inneværende kvartal. Erkerivalen Intel venter en 40 prosent omsetningssvikt.

Samsung vil lansere årets flaggskipsmodell Galaxy S23 i San Francisco på onsdag. Hvis lekkasjene viser seg å stemme, vil Samsung også lansere flere nye, bærbare datamaskiner.

– 2023 vil bli et vanskelig år. Nye makroøkonomiske trender indikerer en økende risiko for en global resesjon. Veien frem til en bedring for smarttelefonmarkedet er overskygget med usikkerhet, sier analytiker Amber Liu hos Canalys.

Svake positive signaler

Forventningsrapportene for industrien fra verdens største økonomier for årets første måned kommer i løpet av dagen. Det ventes en stabil utvikling, sammenlignet med desember, men det er også et håp om en svak, positiv utvikling.

Den japanske pmi-indeksen for industrien kom inn nøyaktig som ventet for desember – på 48,9.

– Den svake globale situasjonen fortsetter å holde tilbake etterspørselen for den japanske industrien, men det er en del positive signaler fra den siste pmi-rapporten. Nedgangen i produksjon og ordreinngang var den minste siden oktober, mens den marginale sysselsettingsveksten ble opprettholdt. Produsentene forsøker å øke kapasiteten i tråd med sine langsiktige investeringsplaner, sier direktør Tim Moore hos S&P Global Market Intelligence, som utarbeider den japanske pmi-rapporten.

I Sør-Korea var det en svak bedring, til 48,5 – opp fra 48,2 i desember, men det er store utfordringer for en av de mest handelsavhengige økonomiene i Asia.

Kinesisk drahjelp

Etter nesten tre år med drakoniske koronatiltak og nedstengninger, åpnet Kina opp i desember. Dette kan slå positivt inn på etterspørselen hos andre land som har Kina som en svært viktig handelspartner. Foreløpig har det ikke skjedd.

I Kina endte den offisielle pmi-indeksen på 50,1 for januar.

– Dette er identisk med konsensus, men mye bedre enn i desember, da den var på 47,0, sier sjeføkonom Iris Pang hos ING i en rapport.

Hun peker på at januar var en spesiell måned i Kina. I hele forrige uke var markedene stengt på grunn av den tradisjonelle nyttårsfeiringen, hvor harens år ble ønsket velkommen. Mange ansatte tar fri i flere uker for å besøke familie. Dette rammer også industriproduksjonen.

Dette slår positivt ut på aktiviteten i bygatene og tjenesteytende sektor.

– Den største overraskelsen, og gode nyheter, er at pmi for tjenesteytende sektor kom inn på 54,4 i januar – mye bedre enn konsensus på 52,0, og kraftig opp fra 41,6 i desember. Dette tyder på at det private forbruket i løpet av nyttårsfeiringen vil være mye sterkere enn ventet, mener Pang hos ING i Asia.

