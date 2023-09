Artikkelen fortsetter under annonsen

Japan la frem handelsstatistikker for august like før markedene åpnet onsdag morgen. Den totale eksporten falt med 0,8 prosent – bedre enn den ventede nedgangen på 1,7 prosent, og verre enn med julifallet på 0,3 prosent. Importen stupte med hele 17,8 prosent.

Den japanske eksporten til Kina falt med 11 prosent. Dette er den niende måneden med nedgang. Det kan bli en forverring i september da Kina i slutten av august la ned forbud på import av sjømat fra Japan. Dette skjedde da Japan begynte å slippe ut renset kjølevann fra kjernekraftverket i Fukushima.

– Den svake oppgangen i Kina vil påvirke eksporten negativt en stund til, men det virker som at det er i ferd med å bunne ut for halvledere. Høy nettoeksport drev den sterke veksten i forrige kvartal. Vi antar dette vil avta i inneværende kvartal og bnp-veksten for tredje kvartal vil sannsynligvis falle ganske markant, sier seniorøkonom med ansvar for Japan og Sør-Korea hos ING, Min Joo Kang, i en rapport.

Stabil vekst

Den asiatiske utviklingsbanken (ADB) har oppdatert sine prognoser for de fremvoksende økonomiene i Asia. Over 40 land og territorier inngår. Sjeføkonom Albert F. Park karakteriserer veksten i første halvår som «oppløftende til tross for svakere globale utsikter».

– Selv om eksportrettede økonomier opplevde en svak internasjonal etterspørsel, har regionen nytt godt av sterk innenlandsk etterspørsel, gjenåpningen av Kina, økt aktivitet i reiselivssektoren og stabile finansielle forhold, skriver sjeføkonomen hos ADB.

Den økonomiske veksten for 2023 kuttes med 0,1 prosentpoeng for de fremvoksende økonomiene i Asia – til 4,7 prosent. Prognosene for neste år ligger fast på 4,8 prosent.

ADB mener at inflasjonen har passert toppen i store deler regionen og det ventes en prisvekst på 3,5 prosent i 2025.

Tjenesteytende sektor er et lyspunkt i de fleste fremvoksende økonomiene i Asia i første halvår. Av en vekst på 5,1 prosent i første halvår utgjør tjenesteytende sektor over to tredjedeler av denne veksten. Spesielt Taiwan er hardt rammet av svakere etterspørsel etter elektronikk.

World Semiconductor Trade Statistics venter et omsetningsfall av halvledere og databrikker på 10,3 prosent i 2023 – mer enn en dobling sammenlignet med prognoser fra tidligere i år.

– Det økte salget av halvledere over den siste tremånedersperioden tyder på at nedgangen begynte å flate ut i juni, skriver ADB.

Økt nedsiderisiko

Det er økt nedsiderisiko til tross for «solid vekst og fallende inflasjon». Perioden med lave renter og en svært løs pengepolitikk er over for de fleste land.

Jokeren er Kina, hvor det er foretatt små rentekutt og hvor bankene oppfordres til å øke utlån. De største eiendomsselskapene har store problemer med gjeldshåndteringen.

– Risikoen for en nedadgående utsikter har økt. Vi må overvåke sårbarhetene i den kinesiske eiendomssektoren nøye. Eiendomssektoren utgjør anslagsvis 21 til 24 prosent av landets verdiskaping. En fortsatt svekkelse i eiendomsmarkedet kan ha alvorlige konsekvenser i Kina og andre steder, skriver ADB-teamet i rapporten.

ADB viser til at matvareinflasjonen har avtatt siden 2022, men oppfordrer myndigheter om å ta sørge for at forsyningsforstyrrelser og de alvorlige konsekvensene fra værfenomenet El Niño ikke fører til matforsyningsproblemer.

India har innført eksportforbud på ris, noe som har ført til høyere priser på verdensmarkedet.

India har innført eksportforbud på ris, noe som har ført til høyere priser på verdensmarkedet.

– Vi står også overfor geopolitiske spenninger og en fragmentering av verdens produksjon. Dette kan påvirke handel, sysselsetting og produktivitet, ifølge ADB.