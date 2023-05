Artikkelen fortsetter under annonsen

Feds styringsrenteintervall har ikke ligget høyere siden sommeren 2007 – før finanskrisen brøt ut i 2008. Den siste renteoppgangen på 25 basispunkter er den tiende i rekken siden april i fjor. Finansinstitusjoner er i tvil om dette er toppen, eller om det gjenstår mer.

– Venter ny renteøkning

Den australske storbanken ANZ mener det nærmer seg slutten på innstramningene i USA. Men det er ikke helt over.

– Et sterkt arbeidsmarked og fortsatt høy inflasjon gjør at vi venter en ny renteøkning på 25 basispunkter i juni, skriver Brian Martin, som leder analysearbeidet for verdens største økonomier i en rapport torsdag morgen om den amerikanske økonomien.

Han tror at Fed kommer til å se det an fra møte til møte, men gjør det klart at ANZ mener at «Fed vil stramme inn ytterligere hvis det er nødvendig».

– Det er oppmuntrende tegn om at etterspørselen begynner å svekkes, og vi venter at den vil svekkes ytterligere. Imidlertid er det samlede aktivitetsnivået over trend, noe som krever tilbakeholdenhet, skriver Martin.

ANZ skriver at til tross for usikkerheten rundt bankkrisen i USA og uløste forhandlinger om gjeldstak mellom president Joe Biden og Kongressen, er ser de ikke at forutsetningene er til stede for å reversere rentepolitikken med et snarlig rentekutt.

– Terskelen for å rettferdiggjøre fremtidige renteøkninger er nå høyere enn hva den var. Utlånsforholdene har strammet til i kjølvannet av bankuroen. Vi tror at dette markerer en rentetopp. Resesjonskrefter vil føre til rentekutt senere i år, skriver sjeføkonom James Knightley hos finansinstitusjonen ING.

Oljeprisen stabiliserer seg

De amerikanske børsindeksene falt med under én prosent etter rentebeskjeden på onsdag. Da børsene i Asia og stillehavsregionen åpnet noen timer senere var det en tilsvarende nedgang. Hovedindeksen ved Sydney-børsen i Australia startet med en nedgang på 0,9 prosent.

Den amerikanske banken PacWest falt med 50 prosent i etterhandelen etter at i California-banken bekrefter at de vurderer et potensielt salg.

Nordsjøolje ble omsatt til 71,5 dollar da handelen startet i Asia torsdag morgen – fem prosent lavere enn hva den var 24 timer tidligere. Den har tatt seg svakt opp i løpet av formiddagshandelen og ligger på 73,5 dollar ved firetiden norsk tid.

Tokyo-børsen holder stengt.

– Stor usikkerhet

De kinesiske børsene åpnet igjen etter å ha holdt stengt siden i forrige uke i forbindelse med markeringen av 1. mai. Nasdaq Golden Dragon China Index, hvor kinesiske selskaper børsnotert i USA inngår, har falt mens Kina-børsene har holdt stengt. Den siste måneden har indeksen falt med over 12 prosent.

Shanghai-børsen falt svakt i åpningsminuttene. Hongkong-børsen startet med en svak oppgang. Etter et par timers handel er det en bred oppgang for Kina-børsene.

Det ventes at Hongkong, som har valutaen knyttet opp mot amerikanske dollar, vil sette opp renten senere på torsdag.

– Reiseliv, restauranter og forbrukerrelaterte aksjer kan stige, men det er stor usikkerhet rundt hvor lenge dette vil vare de neste dagene. Industriaksjer vil falle gitt den svake pmi-rapporten, sier direktør Shen Meng hos Chanson & Co. i Beijing til Bloomberg.

Det har kommet nye forventnings- og aktivitetsrapport fra Kina for april måned denne uken. For første gang siden desember falt aktiviteten i industrien til 49,2, ifølge den offisielle pmi-rapporten fra National Bureau of Statistics. Det var ventet en pmi-måling på 51,2.

– Dette er nye bevis for at selv om den kinesiske oppgangen er robus, mister den litt momentum. Det virker som at noe av løftet fra industrien har forsvunnet. Selv om oppgangen er sterk i tjenesteytende sektor tror vi ikke dette vil vedvare lenge, skriver Julian Evans-Pritchard, som leder Kina-analyse hos Capital Economics, i en rapport.

Pmi-rapporten fra Caixin, hvor det er en overvekt av små- og mellomstore private selskaper, kom inn på 49,5 – mot ventet 50,0.

IMF og OECD har oppjustert vekstprognosene for Asia. Det er Kina og India som vil stå bak det meste av denne veksten for regionen – og verden. IMF mener de to økonomiene vil stå for rundt 50 prosent av den globale veksten i 2023. Det er også vekst å spore i resten av Asia.