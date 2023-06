Artikkelen fortsetter under annonsen

Asia-regionen er i ferd med å avslutte et turbulent halvår. Høy inflasjon og renteøkninger i vesten har ført til svak eksportutvikling. Dette har rammet Kina, Sør-Korea og Taiwan hardt. Prisveksten er under kontroll i de fleste landene og det ser lysere ut fra høsten av.

Kinas statsminister advarer

Nesten ti internasjonale finansinstitusjoner har i løpet av de siste ukene kuttet vekstprognosene for Kina. Ved siste årsskifte ble prognosene kraftig oppjusterte etter at Kina fjernet pandemirestriksjonene. Den økonomiske aktiviteten har vært lavere enn ventet.

Kinas statsminister Li Qiang sa under åpningen av årlige Kina-møtet i regi av World Economic Forum på tirsdag at han regner med at verdens nest største økonomi vil nå vekstmålet på rundt fem prosent for 2023.

Ifølge Li har veksten i andre kvartal vært høyere enn hva den var i årets tre første måneder.

Han advarte mot antiglobalisering og proteksjonisme i talen til delegatene, hvor blant annet New Zealands statsminister var tilstede.

– De usynlige barrierene som noen har satt opp de siste årene blir mer utbredt og fører verden inn i splittelse og konfrontasjon, sa Li.

Kutter vekstprognoser

Den australske finansinstitusjonen ANZ har publisert nye prognoser for hele Asia på vei inn i tredje kvartal.

– Vi har kuttet vekstprognosene for regionen til 4,6 prosent – fra 4,9 prosent tidligere. Nedgraderingen skyldes først og fremst Kina. De siste økonomiske statistikkene fra Kina, blant annet innkjøpssjefsindekser (pmi), private investeringer og arbeidsledigheten hos unge har vært usedvanlig svake. Det bekrefter at oppgangen etter gjenåpningen har vært kortvarig, skriver analytikerteamet.

Thailand har fått kontroll med prisveksten og den ligger i nedre del av inflasjonsmålintervallet på mellom en til tre prosent. Også i India, Indonesia og Filippinene er det en positiv utvikling. ANZ mener at prisveksten i Asia vil havne på i gjennomsnitt 2,1 prosent i 2023.

Pandemi, problemer i forsyningskjedene og Russlands krigføring i Ukraina har sendt prisveksten til de høyeste nivåene på over 40 år i mange land. Nå kan en gammel gjenganger true matvareprisene.

– Den største og viktigste risikoen til denne prognosen er effekten fra El Niño, som kan føre til en ny oppblussing av matvareprisene, skriver ANZ.

Bunnen nådd

Eksporten fra asiatiske land til Kina falt med 18,3 prosent i første kvartal. Dette skyldtes i stor grad eksport av komponenter og teknologi. USA har innført restriksjoner på eksport av teknologi til Kina. Dette har også rammet produsenter i andre land som benytter amerikanske patenter.

Salget av personlige datamaskiner falt med 28 prosent i første kvartal og smarttelefonsalget endte 14 prosent lavere sammenlignet med samme kvartal i fjor, ifølge analyseselskapet Counterpoint Research. ANZ ser lysning for teknologisektoren, men med alle mulige forbehold.

– Den globale teknologisyklusen har riktignok nådd bunnen, men tidspunktet og hvor sterk oppturen blir, er usikkert. Vårt utgangspunkt er en bedring først vil feste seg fra fjerde kvartal, skriver analytikerteamet.

ANZ mener at investeringsutsiktene for den globale teknologisektoren har bedret seg gjennom andre kvartal, men mener det er for tidlig til å erklære at dette vil føre til en bærekraftig investeringssyklus.

USAs president Joe Biden vil om kort tid undertegne en ny lov som vil regulere, og potensielt begrense, investeringer i den kinesiske teknologisektoren i samarbeid med G7-landene. Dette skal gjelde avanserte databrikker, kunstig intelligens og kvantedatamaskiner.