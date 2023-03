Artikkelen fortsetter under annonsen

Nikkei-indeksen ved Tokyo-børsen falt med over 2,3 prosent like etter handelen åpnet og den bredere Topix-indeksen var 3,2 prosent lavere. Det var samme utvikling i Sør-Korea og Sydney, hvor Kospi- og ASX 200-indeksene begge startet dagen med en nedgang på 2,2 prosent.

Oppgjørets time fremskyndes

Finansinstitusjoner og investeringsselskapet Softbank ledet nedgangen ved Tokyo-børsen. Softbank har i mange år vært den største og viktigste investoren i oppstartssektoren og har en betydelig tilstedeværelse i Silicon Valley. Aksjekursen har falt med over 10 prosent siden torsdag.

Selskapet skriver i en børsmelding at de ikke vil tape penger på bankkollapsen. Børsverdien på selskapet som var stor investor i en rekke norske oppstartsselskaper som Kahoot, Autostore og Oda var verdt 1400 milliarder kroner for to år siden. Nå er verdien halvert.

Kollapsen av de amerikanske bankene Silicon Valley Bank og Signature Bank har ført til markedsuro over hele verden. Asia-børsene falt kraftig da de åpnet tirsdag morgen.

– Det er sannsynlig at fører til at oppgjørets time fremskyndes og at investeringsselskaper må foreta en nedskrivninger av investeringer raskere enn de hadde planlagt, skriver analytiker Atiul Goyal hos investeringsbanken Jefferies Group i en rapport.

Finansinstitusjonene Mitsubishi UFJ Financial, SMFG og Mizuho Financial falt alle med over syv prosent i løpet av de to første handelstimene.

– Sjokkbølger gjennom globale markeder

I Australia er det regionale banker som leder nedturen.

«Bankkollapsene i USA sender sjokkbølger gjennom globale markeder. Myndighetene jobber raskt med å få kontroll på dette og alle innskudd er garantert. Markedets reaksjoner virker mer knyttet til å avvikle posisjoner enn en endring i inflasjonsdynamikken», skriver den australske finansinstitusjonen ANZ i morgenrapporten fra Sydney.

ANZ venter i spenning på de amerikanske inflasjonstallene, som kommer senere på tirsdag. Analytikerteamet tror det vil ta lang tid å nå inflasjonsmålet på to prosent.

«Konsensus er at kjerneinflasjonen vil falle med kun 0,1 prosentpoeng til 5,5 prosent. Det går veldig sakte», skriver ANZ.

Ødelegger for oppstartssektoren

Kollapsen av Silicon Valley Bank (SVB) har rammet oppstartsselskaper over hele verden. Det tok under en uke å åpne en bankkonto hos SVB i USA. Hos storbanker som Citi, Bank of America og HSBC kunne det ta tre til seks måneder, sier kinesiske gründere til CNBC.

– Hvis det ikke eksisterer en bank som SVB vil det ødelegge for teknologiindustrien. Det finnes ingen annen bank som tilbyr det samme, sier kilden.

SVB har hatt joint venture-banken SPD Silicon Valley Bank med Shanghai Pudong Development Bank som likestilt partner med 50 prosent hver. Den kinesiske banken, som ble etablert i 2012, sier den ikke er berørt av kollapsen av Silicon Valley Bank.

Viktig lærepenge

Analytikere mener det er liten risiko for at det skal oppstå en tilsvarende bankkrise i Asia.

Capital Economics peker på at bankkollapsen i USA er spesifikk til de to tilfellene med Silicon Valley Bank og Signature Bank. De tror ikke dette er begynnelsen på en global krise for banksektoren.

– Den alvorligste smitteeffekten kommer fra manglende tillit til systemet som helhet. Dette er vanskeligere å forutsi. Det er viktig å få frem at sentralbanker har flere verktøy for å håndtere smitterisiko som skyldes bankenes balanse. Det er en stor forskjell fra hva som har skjedd nå og kredittrisiko som førte til kollapsen av Lehman Brothers, skriver teamet, ledet av sjeføkonom Neil Shearing.

Det er også en lærepenge for bankkunder å hente fra hva som har skjedd med Silicon Valley Bank og Signature Bank i USA, som er blant de største bankkollapsene i historien.

– Bankkollapsen er en lærepenge for alle om å tenke på risikoen vi tar, og hvordan redusere denne. En må vite hva banken din er, risikoreduksjon, viktigheten av å ha innskudd spredt til ulike finansinstitusjoner og ikke ha full eksponering mot en institusjon, sier direktør Paul Bassat hos forvaltningsselskapet Square Peg Capital til Bloomberg tv.

