Singapores økonomi har i tiår tatt pulsen på hva som skjer i den globale økonomien bedre enn andre. Bystaten, på størrelse med en norsk landbrukskommune med samme innbyggertall som hele Norge, forsøker å tilpasse seg en ny verdensorden med geopolitiske konflikter og usikkerhet.

Fredag morgen ble de økonomiske statistikkene for første kvartal lagt frem – som et av de første land i verden. Den økonomiske aktiviteten, målt i bruttonasjonalprodukt (bnp), falt med 0,7 prosent sammenlignet med siste kvartal i fjor. Det var ventet en nedgang på 0,2 prosent.

Sammenlignet med samme kvartal i fjor ble det en bnp-vekst på 0,1 prosent mot ventet en vekst på 0,6 prosent. I forrige kvartal var veksten på 2,1 prosent. Nedturen kom brått på senhøsten i fjor, blant annet i form av en svekkelse i industriproduksjonen, og har skutt fart inn i det nye året.

Industriproduksjonen falt med seks prosent i første kvartal. Det endte med en vekst på 1,8 prosent i tjenesteytende sektor, men dette er under halvparten av veksten Singapore oppnådde i fjerde kvartal 2022, da den kom inn på fire prosent.

Sentralbanken sier i en ny uttalelse at det er betydelig risiko rundt verdensøkonomien, noe som også har vært budskapet fra Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet den siste uken.

– Med økt risiko for den globale veksten kan den innenlandske økonomiske nedgangen bli dypere enn ventet. Inflasjonen er fortsatt høy», påpeker The Monetary Authority of Singapore, som bruker valutakursen som sitt viktigste pengepolitiske virkemiddel.

Capital Economics skriver i et notat at økonomien er «under sterkt press» og innstramningene er over. De venter at inflasjonstoppen er nådd, men halverer vekstprognosene for 2023 til kun 0,5 prosent.

Kutter vekstprognoser

USA, som er verdens største økonomi, er sannsynligvis på vei mot en mild resesjon, ifølge Feds referat fra siste rentemøte. Selv om inflasjonen har avtatt litt er den fortsatt høy og det ventes nye renteøkninger.

– Det har gått dårligere for den asiatiske eksporten siden midten av fjoråret ettersom eksportboomen fra pandemien avtok. Redusert etterspørsel fra USA vil veie ytterligere på eksportsektoren, skriver analysesjef Khoon Goh hos den australske finansinstitusjonen ANZ i en ny rapport.

Vietnam la frem økonomiske kvartalsstatistikker allerede før kvartalet var ferdig. Disse overrasket med en økonomisk vekst på kun 3,3 prosent. Fitch Solutions og Oxford Economics mente veksten ville havne på over seks prosent.

Oxford Economics har nesten halvert vekstprognosene for 2023 fra åtte prosent til 4,2 prosent.

– Vi tror ikke at eksportnedgangen er over ettersom den globale etterspørselen fortsetter å svekke seg gjennom året. Det er mer svekkelse i venter, skriver Theng Theng Tan hos analyse- og rådgivningsselskapet i et notat.

– Enkelte lovende tegn

I neste uke legger Kina frem endelige økonomiske statistikker for første kvartal. Konsensus er en årsvekst i bruttonasjonalprodukt på 1,8 prosent – ned fra 2,9 prosent i fjerde kvartal. Sammenlignet med forrige kvartal kan det bli en nedgang i den økonomiske aktiviteten på 0,8 prosent.

ANZ mener at aktivitets- og forventningsrapporter (pmi) fra kinesiske storselskaper for mars tyder på at veksten kan bli høyere enn ventet. Det vil kun komme Asia til gode hvis importen øker.

Kinas import falt med 1,4 prosent i mars. Dette var en bedring sammenlignet med fallet på over ti prosent de to første månedene av 2023.

– Det er enkelte lovende tegn på at vi kan nærme oss en bunn i eksportsyklusen og regionens fall i økonomisk vekst. Asias eksportvekst vil forbli negativ til minst midten av året på grunn av høye sammenlignende tall og svak ekstern etterspørsel, skriver ANZs analysesjef.

ANZ har to indikatorer som de følger tett for å fange opp endringer i etterspørselen.

– Aksjekursene til de tre største fraktselskapene (FedEx, UPS og Deutsche Post), og halvlederindeksen (SOX) peker mot en bedring for Asias eksport i andre halvår, ifølge analysesjef Khoon Goh.