Australias cybersikkerhetssjef Darren Goldie sier at dataangrepene fortsetter mot havnene i Sydney. Melbourne, Brisbane og Perth. Regjeringen har satt inn alle ressurser siden angrepet ble fanget opp sent fredag kveld.

– Datasystemene hos DP World er fortsatt frakoblet internett. Havneoperatøren har betydelig begrenset kapasitet til å flytte containere og frakt ved havnene, sier Goldie på tv-programmet «RN Breakfast» mandag morgen.

Alvorlig og pågående dataangrep

Den kinesiske storbanken ICBC ble rammet av et omfattende dataangrep i forrige uke. Flere sikkerhetsmiljøer advarte om at det sannsynligvis ville komme nye angrep – sannsynligvis allerede i helgen. Dataangrepet mot havneoperatøren DP World blir karakterisert som svært omfattende.

– Det er et alvorlig og pågående dataangrep. Dette vil sannsynligvis fortsette i flere dager. Vi prioriterer å bistå DP World Australia å løse hendelsen slik at aktiviteten kan settes i gang ved havnene de driver, sier Goldie.

Minst 30.000 containere står fast ved havnene. De fire havnene står for rundt 40 prosent av alle varer og produkter til og fra landet. DP World kan ikke si når de venter å få kontroll med angrepet og kan gjenåpnet havnene.

– Det viktigste er å få containerflyten i gang igjen. Å dra ut internettkabelen var et modig og klokt trekk. De har beskyttet organisasjonen for mulig fremtidig skade, men det fører også til et teknisk problem. Nå gjelder det å begrense skaden så mye som mulig, og dette er det smarteste som kan gjøres. Noen med ondsinnede hensikter eller uautoriserte har fått tilgang til data, sier tidligere direktør for Australian Cyber Security Centre, Alastair MacGibbon, til «Nine’s Today» mandag morgen.

Australian Federal Police har åpnet etterforskning.

– Dette er en form for perfekt liten storm. Julen er i anmarsj og mange selskaper er avhengige av fraktcontainere for å få levert varer, sier økonom Meg Elkins ved RMIT University til ABC News.

– Diskriminerer ikke

Sjeføkonom Shane Oliver hos finansinstitusjonen AMP sier at en lengre nedstengning kan utløse et sjokk for forsyningskjedene og gi inflasjonspress, noe som igjen kan føre til renteøkninger.

– Dette dreier seg om et tilbudssjokk og kan påvirke prisene og inflasjonen, som har vært på vei ned. Hvis denne hendelsen påvirker noe av dette kan sentralbanken vurdere dette under rentemøtet i desember, sier han til Sydney Morning Herald.

Finansinstitusjonen Westpac mener at sentralbanken tar høyde for slike forstyrrelser i sine modeller.

– En pågående forsinkelse vil ha en betydelig innvirkning på all eksport og handel med containere. Denne hendelsen diskriminerer ikke. Alt berøres – fra medisinsk utstyr til leker til jul. De fullstendige konsekvensene vil først bli kjent de neste dagene, sier direktør Paul Zalai hos Freight & Trade Alliance, som representerer australske handelsselskaper, til avisen.

Havneoperatøren og myndighetene har klart å få hentet ut kritiske produkter fra havnene, blant annet medisiner, mandag morgen.

– Utrolig komplisert

Hverken australske myndigheter eller DP World, som er en av verdens største havneoperatørerm, har delt teknisk informasjon rundt angrepet eller hva motivet er.

– Selv om jeg skjønner at det er interesse for å finne ut hvem som kan være ansvarlig for denne cyberhendelsen, forblir vårt hovedfokus å løse dette og støtte DP World med å gjenoppta driften, ifølge Darren Goldie.

Datasikkerhetseksperter tror det dreier seg om et løsepengevirus og at hackerne har utnyttet sårbarheter i programvaren Citrix NetScaler, tilsvarende hva som skjedde med den kinesiske storbanken ICBC i forrige uke.

– Det ligger et klart økonomisk motiv bak denne typen handlinger. Løsepengehackere er langt mer profesjonelle enn tidligere. De driver egne nettsider hvor ofrene vises med nedtelling og hvor lang tid de har igjen til å betale, sier datasikkerhetsforsker Troy Hunt hos «Have I Been Pwned» til Sydney Morning Herald.

Det har vært flere hackerangrep mot havner og infrastruktur de siste månedene, blant annet i Japan og Nederland.

This incident is a reminder of the serious risk that cyber attacks pose to our country, and to vital infrastructure we all rely on. — Clare O'Neil MP (@ClareONeilMP) November 12, 2023

– Denne hendelsen er en påminnelse om den alvorligere risikoen cyberangrep utgjør for landet vårt, og for essensiell infrastruktur vi aller er avhengige av. Å håndtere denne typen cyberhendelser er utrolig komplisert, skriver innenriksminister Clare O’Neil på X/Twitter.

