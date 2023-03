Artikkelen fortsetter under annonsen

Skandalerapporten rundt det indiske Adani-konglomeratet, hvor det ble fremsatt påstander om kursmanipulasjon og svindel, har sendt børsverdiene på de ni selskapene i gruppen ned med over 1100 milliarder kroner siden januar. Resten av India suser frem med høy vekst.

India avslutter det avvikende budsjett- og regnskapsåret i slutten av mars. Det ventes en vekst på like i underkant av syv prosent når tallene for 2022/23 legges frem på forsommeren. Kina fikk en vekst på tre prosent i 2022. Målet er «rundt fem prosent» for inneværende år.

Soloppganger som ikke har innfridd

Australias statsminister Anthony Albanese er på et tredagers offisielt besøk i India sammen med en stor næringslivsdelegasjon. Han skal blant annet møte statsminister Narendra Modi på torsdag.

– Handel med India gir australske bedrifter og ansatte enorme muligheter for vekst. Reisen viser våre forpliktelser til å styrke båndene til India og å være en kraft for stabilitet og vekst i regionen vår, sa statsministeren idet han satte seg på flyet til Ahmedabad for første del av besøket.

Toppsjefen for den australske finansinstitusjonen ANZ deltar på besøket.

– Jeg har reist til India i 30 år, og dessverre har det vært en del soloppganger som ikke har innfridd. Nå føles det ekte. Det var vært reelle reformer i India. India er et enormt land som tilbyr fantastiske muligheter. Det er fortsatt et utviklingsland med massive behov for kapital og alle typer infrastruktur. Vi er godt posisjonert for å tilby noe av dette, sier konsernsjef Shayne Elliott til næringslivsavisen Financial Review.

Han mener det er feil å sammenligne India med Kina.

– India er ikke et nytt Kina, men det er samme muligheter der – gitt den enorme størrelsen på økonomien og forbrukermarkedet, sier han.

– En gamechanger

Indias næringsminister Piyush Goyal mener det er mulig å firedoble handelen med Australia innen 2030 til 100 milliarder dollar i året. India og Australia har nylig inngått en omfattende handelsavtale.

– Handelsavtalen er en gamechanger. Det er ikke mange andre land som har en tilsvarende avtale som gir oss en slik markedstilgang, sier direktør Leigh Howards hos AsiaLink Business til Financial Review.

Det indiske aksjemarkedet har klart seg bra gjennom krisen det siste året. Sensex-indeksen ved Mumbai-børsen, hvor de 30 utvalgte storselskaper inngår, har steget med over 10 prosent på ett år. Dow Jones-indeksen, hvor det også er 30 selskaper, har falt svakt i samme periode.

Moody's Analytics mener at den noe svakere veksten for den indiske økonomien mot slutten av 2022 kun vil være midlertidig. Veksten falt fra 6,3 prosent i tredje kvartal til 4,4 prosent i årets tre siste måneder.

«I motsetning til de fleste fremvoksende økonomier i Asia er det den innenlandske økonomien som er den viktigste vekstmotoren for India og ikke handel», skriver Moody’s i en ny rapport.

I april ventes det at FN vil bekrefte at India har gått forbi Kina som verdens mest folkerike land. Det ble født 26 millioner barn i India i fjor mot under 10 millioner i Kina. Pensjonister vil utgjøre 39 prosent av den kinesiske befolkningen i 2050 mot under 20 prosent i India.

Apples India-satsing

Apple er et av mange internasjonale selskaper som i ferd med å omorganisere India-virksomheten. Selskapet har for første gang begynt å produsere de siste Iphone-modellene ved fabrikker i India, som er eid av taiwanske kontraktsprodusenter.

Apple er i ferd med å skille ut India-virksomheten som et eget forretningsområde, skriver Bloomberg på torsdag. Konsernsjef Tim Cook var svært opptatt av India under den siste resultatpresentasjonen i februar.

– Vi legger stor vekt på det indiske markedet. Det kan på mange måter sammenlignes med hvordan det var de første årene i Kina. Vi tar på mange måter med oss lærdommen fra Kina, hvordan vi vokste der og overfører det til India, sa Cook.

Agreement signed with Foxconn, leading electronics major, to make major investment in state after a detailed discussion with co’s C’man Young Liu. It will expected to create 1 lakh jobs. 300 acres of land near Bengaluru Int. airport allocated.

1/2 pic.twitter.com/oDPQMQbVPo — Basavaraj S Bommai (@BSBommai) March 3, 2023

Det kinesiske markedet gir Apple en årlig omsetning på rundt 75 milliarder dollar. Kontraktsprodusenten Foxconn planlegger å investere 7,2 milliarder kroner i en ny fabrikk i delstaten Karnataka. Apple har mål om å produsere en fjerdedel av produktene i India.