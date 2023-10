Artikkelen fortsetter under annonsen

Den mistenkte ble skutt da han ble pågrepet ved en kafé i bydelen Schaerbeek i den belgiske hovedstaden tirsdag morgen. Ved 10-tiden bekrefter den føderale påtalemyndigheten at mannen er død, skriver VRT.

Innenriksminister Annelies Verlinden sier at et våpen som ble funnet nær gjerningsmannen, er det samme som ble brukt i angrepet mandag kveld.

To svenske statsborgere ble drept i skytingen ved torget Sainctelette i sentrum av hovedstaden, og ytterligere en svenske er såret. Minst en av de døde var iført svensk landslagsdrakt. Belgias statsminister har bekreftet at gjerningspersonen gikk målrettet etter svenske supportere.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson har kalt inn til en pressekonferanse om angrepet klokken 11.00.

Belgisk politi undersøker åstedet i Brussel sentrum mandag kveld. Den mistenkte stakk angivelig fra stedet på scooter. (Foto: Nicolas Landemard/AP/NTB)

På rømmen natt til tirsdag

Den mistenkte har vært på rømmen siden mandag kveld, da to svensker ble drept og ytterligere én såret i en skyting ved torget Sainctelette i sentrum av hovedstaden.

– Våre tanker går til ofrenes familie og venner, sa statsminister Alexander De Croo på en pressekonferanse tirsdag morgen, ifølge Aftonbladet.

Minst en av de drepte var iført svensk landslagsdrakt. En tredje person behandles for skuddskader på sykehus. Også denne personen er svensk, opplyser belgisk påtalemyndighet til TT.

Økt trusselnivå

Belgia etterforsker saken som et terrorangrep og har økt trusselnivået i Brussel til høyeste nivå. De Croo sier at sikkerheten rundt svensker og svenske interesser i Brussel også kommer til å bli økt som følge av angrepet.

– Terroristene vil skape splid i våre frie samfunn, men de må innse at de aldri kommer til å lykkes. Terrorisme kommer aldri til å beseire oss, og vi fører denne kampen samen med våre svenske venner, sier den belgiske statsministeren.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, som bor i Brussel, fordømmer angrepet på X/ Twitter.

– Jeg fordømmer de forferdelige angrepene på uskyldige sivile i Brussel i Belgia i går kveld. Mine tanker går til ofrenes kjære og alle berørte, skriver Stoltenberg.

Belgias statsminister Alexander De Croo. (Foto: Yves Herman/AFP/NTB)

Skjøt på gata

Gjerningsmannen ropte «Allahu akbar» da han hoppet av scooteren sin og begynte å skyte rundt seg med et kalasjnikov automatgevær eller lignende våpen, skriver avisa SudInfo. Gjerningsmannen stakk fra stedet på scooteren etter hendelsen.

Den belgiske statsadvokaten Frédéric Van Leeuw opplyser på en pressekonferanse tirsdag morgen at gjerningspersonen fulgte etter to supportere som satt i en taxi, skriver belgiske Le Soir. I et veikryss åpnet han ild mot dem idet de gikk ut av taxien, og jaget dem deretter på gata inn i en bygning.

Van Leeuw opplyser at den skadde personens tilstand er alvorlig, men ikke kritisk.

Medier: 45-åring la ut video

Avisa Het Laatste Nieuws (HLN) har navngitt en 45 år gammel mann bosatt utenfor Brussel som mannen på videoen, som var lagt ut på hans Facebook-profil.

I videoen er han iført en oransje jakke og hvit hjelm. Mannen sier navnet sitt, kaller seg en soldat for IS og sier han står bak drapene.

Andre klipp som sirkulerer i sosiale medier etter drapene, viser også en mann i tilsvarende jakke og hjelm som begår skytingen. Den belgiske kringkasteren RTBF og SudInfo omtaler også samme 45-åring.

Stemmen i videoen snakker arabisk med sterk tunisisk aksent, ifølge RTBF.

På stadion til klokken 3

Angrepet skjedde rundt fem kilometer fra Kong Baudouin stadion, hvor EM-kvalifiseringskampen mellom Sverige og Belgia startet klokken 20.45. Omstendighetene rundt skytingen ble klart litt inn i kampen, og den ble derfor avbrutt ved pause.

De svenske landslagsspillerne ble først rundt midnatt fraktet direkte til flyplassen i Brussel, mens publikum på stadion måtte bli værende i ytterligere noen timer før de ble ført ut i puljer.

Ikke før klokken passerte 3 hadde de svenske supporterne fått politieskorte ut fra arenaen. En time tidligere hadde de siste belgiske supporterne fått forlate Kong Baudouin stadion i Brussel, melder SVT.

EM-kvalifiseringskampen mellom Sverige og Belgia ble stanset og spilles ikke ferdig etter at to svensker er drept i en skyteepisode i Brussel mandag kveld. (Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/NTB)

– Kom inn og skjøt rundt seg

Bea Saeleymane (20) ble vitne angrepet. 20-åringen sier han sto i bygningen da gjerningsmannen kom inn og skjøt rundt seg.

– Først skjønte jeg ingen ting. Men deretter så jeg at en person lå skutt på bakken. Da skjønte jeg at det var alvor, forteller han til NTB.

– Jeg ble så redd at jeg ikke klarte å røre meg, sier han med skjelvende stemme.

Først da en annen dro i ham og sa at han måtte komme seg unna, lystret beina.

En eldre nabo forteller at han hørte minst seks skudd. Men det tok minst ti minutter før politiet kom, sier mannen, som ikke ønsker å bli navngitt. Bygningen der angrepet skjedde har stått tom i flere år, sier mannen.

Flere tidligere angrep

Sent mandag ba Sveriges statsminister Ulf Kristersson svensker i Belgia om å være årvåkne og følge instruksjoner fra myndighetene.

Åstedet ligger ved kanalen som skiller Brussel sentrum fra bydelen Molenbeek, som har vært et arnested for radikalisering og tidligere terrorangrep, blant annet bombingen i Madrid i 2004, angrepene i Paris i 2015 og ved flyplassen i Brussel året etter.

Noen unge menn NTB snakket med ved åstedet, sier mandagens skyting ikke gir dem assosiasjoner til tidligere angrep. De mener skytingen ikke har noe med Molenbeek å gjøre og mener det ikke ser ut som et planlagt angrep.

– Han er en terrorist, en gærning, sier en av dem.