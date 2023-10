Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Tel Aviv-børsen faller over seks prosent søndag, det største fallet på over tre år, ifølge Bloomberg.

– Investorer følger nøye med på hendelsene i Israel, som en geopolitisk risiko for markedene, sier analytikere til Reuters.

Hamas' overraskelsesangrep på Israel gir gjenklang på flere av børsene i Midtøsten søndag:

TA-35-indeksen i Tel Aviv, Israel faller 6,4 prosent.

Tadawul All Share-indeksen i Riyadh faller 1,6 prosent.

EGX30 i Kairo er ned 2,6 prosent etter at en egyptisk politimann åpnet ild mot en gruppe israelske turister og drepte to av dem i middelhavsbyen Alexandria.

Også aksjemarkedet i Qatar og Kuwait svekker seg.

Børsuroen vil sannsynligvis fortsette i uken som kommer, mener analytikerne.

– Om dette er et massivt markedsøyeblikk eller ikke avhenger av hvor lenge det varer og om andre blir sugd inn i konflikten, sier Brian Jacobsen, sjeføkonom i Annex Wealth Management, om situasjonen i Israel til Reuters.

Flere av økonomene uttaler at en økende geopolitisk uro kan føre til kjøp av eiendeler som gull og dollar, og potensielt øke etterspørselen etter amerikanske statsobligasjoner.

Kan eskalere til en bredere konflikt

Hamas-angrepene markerer det dødeligste angrepet på Israel på tiår og truer med å eskalere til en bredere konflikt.

Israels sikkerhetskabinett har offisielt erklært at landet er i krig.

Netanyahu sa også lørdag at Israel er i krig etter Hamas-angrepet, men en formell krigserklæring søndag åpner for å ta «betydelige militære skritt».

– Krigen som ble tvunget på staten Israel, er et morderisk terrorangrep og startet fra Gazastripen klokken 06 i går, heter det i vedtaket.

Antall drepte i Israel etter Hamas' angrep har steget til 600, ifølge Israels regjering. Flere enn 2000 er såret.

Regjeringens pressekontor bekreftet søndag tallet som tidligere er rapportert av israelske medier.

Blant de 2000 sårede er tilstanden kritisk for 200.

I tillegg opplyser regjeringen at over hundre mennesker er tatt som gisler av Hamas. Israelske medier har tidligere skrevet at langt flere er tatt som gisler, men de høyere anslagene er ikke offisielt bekreftet.

Blinken: – Flere amerikanere kan være blant de døde USAs utenriksminister Antony Blinken sier merikanske myndigheter undersøker meldinger om at amerikanere er drept. Blinken sier de ikke har sett noe som tyder på at Iran er involvert, trass i at det er nære bånd mellom Iran og Hamas.

Frykter skadet økonomi og svekket valuta

Krigen i Gaza vil ha større effekt på Israels markeder enn tidligere militære operasjoner, sier Ori Greenfeld, sjefstrategen i Psagot Investment House, ifølge Bloomberg.

Hvis kamphandlingene sprer seg vil Israels økonomi sannsynligvis bli skadet, både med et fall i privat forbruk og i private og offentlige investeringer.

– Hvis Israel må ta avgjørelser som ikke nødvendigvis er på linje med det internasjonale samfunnet kan det også resultere i fall i internasjonale investeringer og skade Israels handelsforhold med enkelte land, sier Greenfeld.

Dette kan også påvirke den israelske valutaen, shekel, påpeker han.

Han forventer at denne vil svekke seg.

Palestina suspenderte handelen på sin børs søndag som følge av «sikkerhetsforholdene i de palestinske områdene», og åpner igjen på mandag.