De tre ledende amerikanske børsindeksene åpnet uken med et markant fall, særlig for teknologigigantene. Men tirsdag ser det mye lysere ut, og årsaken er at flere toneangivende selskaper rett før børsåpning la frem resultater for fjerde kvartal 2022 som var bedre enn ventet.

Slik så de de toneangivende indeksene ut ved endt handelsdag, tirsdag kveld klokken 22.00 norsk tid:

Industriindeksen Dow Jones steg 1,1 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq steg 1,6 prosent.

Den brede samleindeksen S&P 500 steg 1,4 prosent.

Størst i Amerika

Bilprodusenten General Motors (GM) la nylig frem salgstall som viser at selskapet i 2022 endelig har gått forbi Toyota og nå er det mestselgende bilmerket i USA. Tirsdag morgen la selskapet frem resultater for fjerde kvartal som knuste forventningene, 2,12 dollar per aksje mot ventet 1,68 dollar.

Ved endt handelsdag steg aksjen 8,3 prosent.

Farmasiselskapet Pfizer, logistikkselskapet United Parcel Service, restaurantkjeden McDonald's, industriselskapet Caterpillar og energigiganten ExxonMobil la også alle frem resultater på morgenkvisten som slo forventningene i markedet.

Etter at børsene stenger i kveld legger teknologiselskapet Advanced Micro Devices, biofarmasiselskapet Amgen, helseteknologiselskapet Stryker, forsikringsselskapet Chubb, mat- og drikkevareprodusenten Mondelez og spillselskapet Electronic Arts frem sine kvartalsrapporter.

Mens alt dette skjer kjemper det indiske multinasjonale konglomeratet Adani videre etter sist ukes skandalebeskyldninger, og forsøker blant annet å finne kjøpere til en stor aksjepost i forbindelse med en emisjon.

Fed begynner i morgen

Onsdag er det igjen Fed, altså den amerikanske sentralbanken, som vil ta alles oppmerksomhet, med argusøyne rettet mot den høye inflasjonen og den vedvarende angsten for resesjon, altså økonomisk tilbakegang.

Dette er temaer som har tynget investorene i USA og resten av verden i uker og måneder nå, og onsdagens rentemøte i Fed kan kanskje gi en slags retning fremover. Det er ventet at Fed setter opp rentene med 0,25 prosentpoeng.

Den amerikanske dollaren har svekket seg og rentene på amerikanske statsobligasjoner har steget i forkant av rentemøtet i Fed.

Markedet tror videre at Den europeiske sentralbanken (ECB) og Bank of England begge setter opp rentene med 0,50 prosentpoeng torsdag.