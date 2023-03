Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksene ved Tokyo-børsen falt med over to prosent like etter handelen åpnet torsdag morgen. Det var samme utvikling i Australia og Hongkong, hvor hovedindeksene falt umiddelbart med nesten to prosent – ledet av finanssektoren, teknologi- og gruveselskaper.

De japanske finansinstitusjonene Mitsubishi UFJ Financial og Sumitomo Mitsui Financial falt i morgentimene med seks prosent. De har hentet seg inn.

Flere mindre og mellomstore finansinstitusjoner som Jimoto, Tsukuba Bank og Fukushima Bank har falt med mellom 12 og 17 prosent siden før helgen. Nedgangen fortsetter torsdag formiddag.

Nødhjelp fra sentralbanken

Idet markedene i Hongkong, Kina og Sørøst-Asia åpnet for handel kom det en hastemelding fra den sveitsiske storbanken Credit Suisse og Swiss National Bank.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Credit Suisse vil låne inntil 50 milliarder sveitsiske franc (575 milliarder kroner) fra sentralbanken. Dette gjøres for å «sikre bankens likviditet».

– Disse handlingene er avgjørende for å styrke Credit Suisse mens vi fortsetter å gjennomføre vår strategiske handlingsplan for å kunne innfri overfor kunder og andre parter, sier konsernsjef Ulrich Koerner i en pressemelding.

Onsdag falt den sveitsiske storbanken Credit Suisse 25 prosent på børsen i Zürich etter at Saudi National Bank, som eier ti prosent av banken, avviste kontant at de vil tilføre den mer penger.

– Et globalt problem

Situasjonen hos Credit Suisse karakteriseres som alvorligere enn kollapsen hos de amerikanske bankene Silicon Valley Bank og Signature Bank kollapset.

– Credit Suisse er mye mer tilkoblet internasjonale finansmarkedet med datterselskaper utenfor Sveits, blant annet i USA. Credit Suisse er ikke bare et sveitsisk problem. Det er et globalt, skriver sjeføkonom for Capital Economics i Europa, Andrew Kenningham, i en rapport.

Problemene hos den sveitsiske storbanken kommer dager etter bankkollapsene i USA hvor myndighetene kom på banen for å garantere innskudd.

Les også: Fallerte Silicon Valley Bank tilbyr nå de aller tryggeste bankinnskuddene

– Vi håpet at stormen hadde passert oss, men dette problemet har bare ført til nye bekymringer rundt den globale banksektoren, sier strateg Amir Anvarzadeh hos Asymmetric Advisors til Bloomberg.

Han legger til at det har vært problemer hos Credit Suisse lenge og at det sannsynligvis er isolert.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– La oss vente og se, men jeg tror fortsatt at systemrisikoen for storbanker i Japan er ganske lav, sier Anvarzadeh.

Nervøse sentralbanker

Usikkerhet rundt den amerikanske økonomien, og ikke minst Feds rentebane, påvirker store deler av Asia – også hva regionale sentralbanker vil gjøre fremover. Vietnam overrasket tidligere i uken med å sette ned renten med 100 basispunkter for å opprettholde veksten.

Les også: To ord fikk sveitsisk storbank til å kollapse i verdi

Det er åpent hva den amerikanske sentralbanken vil gjøre under rentemøtet neste uke. Ifølge CME Fedwatch er det like stor sannsynlighet for en renteøkning på 25 basispunkter som at det ikke blir ren renteøkning. For en uke siden lå det an til 50 basispunkter.

– En mindre haukeaktig Fed-politikk vil definitivt redusere presset på sentralbanker som holder et nært øye på Fed som en kilde til eksternt press, sier strateg Galvin Chia hos NatWest Markets i Singapore, til Bloomberg.

– Kan komme ut av kontroll

Det er en svært vanskelig balansegang. Den australske sysselsettingsrapporten for februar viser det ble skapt flere nye arbeidsplasser enn ventet. Arbeidsledigheten falt fra 3,7 prosent til 3,5 prosent. Det er også færre som jobber deltid.

– De sterke sysselsettingstallene i februar vil få Reserve Bank of Australia til å fortsette med en ny renteøkning på 25 basispunkter under aprilmøtet, til tross for problemene i den globale banksektoren, skriver Marcel Thieliant, som leder analyser for Asia-regionen hos Capital Economics i en ny rapport.

Thieliant påpeker at mye kan skje i de tre ukene før den australske sentralbanken avholder sitt neste rentemøte.

– Det er fullt mulig at problemene i finansmarkedene, forårsaket av skrantende banker i USA og Europa, kan føre til at situasjonen kommer ute av kontroll. Slik situasjonen er nå er det ingen tegn til stress i det australske finanssystemet, skriver Thieliant.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.