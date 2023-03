Artikkelen fortsetter under annonsen

Nok en mandag var det spenning før Asia-børsene åpnet til en ny handelsuke. Hva som skjer ved børsen i Tokyo ved børsåpning setter ofte tonen for resten av handelsdagen over hele verden. De ble jobbet gjennom hele helgen i Sveits og USA for å redusere usikkerheten før Asia-børsene åpnet.

Den britisk-kinesiske storbanken HSBC har falt med syv prosent ved Hongkong-børsen mandag formiddag. Konkurrenten Standard Chartered har falt med fem prosent. Ifølge Bloomberg er årsaken spekulasjon rundt bankenes eksponering mot risikofylte obligasjoner.

Kina er det viktigste og største markedet for HSBC, som også er børsnotert i London. Banken har en børsverdi på 995 milliarder Hongkong-dollar (125 milliarder dollar).

Gjenoppbygge tillit

Søndag kveld europeisk tid ble det klart at den sveitsiske storbanken UBS kjøper hele kriserammede Credit Suisse for totalt 3,25 milliarder dollar.

– Denne overtagelsen var den beste løsningen for å gjenoppbygge tillit, sa forbundspresident Alain Berset under pressekonferansen søndag kveld.

Da ansatte ved Asia-kontorene til Credit Suisse kom på jobb ventet en epost signert styreformann Axel Lehmann og konsernsjef Ulrich Körner, hvor de karakteriserer oppkjøpet som en «fusjon med UBS, hvor UBS blir det gjenværende selskapet».

– Det er ingen umiddelbar innvirkning på våre klienter eller arbeidsdagen, skriver de to lederne, ifølge eposten, som CNBC og Bloomberg refererer til.

De skriver at de er «forpliktet til å styre denne prosessen med åpenhet, behandle alle med rettferdighet og respekt» og lover å holde ansatte «oppdatert om alle avgjørelser for å redusere usikkerhet og forstyrrelser» de fremover.

Redningsaksjoner i Europa og USA

Tokyo-børsen åpnet lavere da handelen startet. Panikken har uteblitt til tross for en bred nedgang idet formiddagehandelen var underveis. Investorer trakk et lettelsens sukk – for nå. Amerikanske fremtidsindekser er svakt positive.

– Det er mulig det blir et kort børsrally på mandag, men Fed-møtet senere denne uken er fortsatt det viktigste, skriver ING i morgenrapporten fra Singapore.

«Dramaet har ikke roet seg», skriver den australske finansinstitusjonen ANZ i morgenrapporten fra Sydney.

Analytikerteamet peker på det kommende rentemøtet i USA denne uken, hvor de tror det går mot en renteøkning på 25 basispunkter.

«Beslutningstagere håper at helgens UBS-oppkjøp av Credit Suisse vil sette sluttstrek for den siste markedsuroen», skriver ANZ, men legger til at dette ikke er slutten på utfordringene de sto overfor for to uker siden – før Silicon Valley Bank kollapset og utløste en minibankkrise.

Like etter den sveitsiske redningsoperasjonen var fullført, sørget det amerikanske banksikringsfondet (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) for at et datterselskap av New York Community Bancorp overtok innskudd og lån fra Signature Bank, som også kollapset i forrige uke.

«Alle innskytere av Signature Bridge Bank, bortsett fra innskytere knyttet til den digitale bankvirksomheten, vil automatisk bli innskytere av institusjonen som overtar», skriver FDIC i en pressemelding.

– Det er gift

ANZ påpeker at sentralbanker måtte stille seg spørsmålet om «hvor mye er nok» i renteoppgangene, samtidig som at arbeidsmarkedene viste seg å være mer motstandsdyktige enn de hadde regnet med og at det tok tid før tidligere tiltak påvirket den økonomiske aktiviteten.

«De har nå et nytt spørsmål: hvor mye er for mye. Det er en ting å ta medisin for en kortsiktig avveining på vekst og inflasjon. Finansiell ustabilitet er ikke medisin – det er gift», skriver ANZ.

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) gikk søndag kveld sammen med sentralbanker i Canada, England, Sveits, Japan og den europeiske sentralbanken om et samarbeid som er ment å roe bankuroen.

De forsøker bankene å bedre likviditeten i markedet ved å øke frekvensen på swapavtaler i amerikanske dollar. Endringene skje fra mandag.

Den tidligere toppsjefen for finansinstitusjonen Goldman Sachs advarer om at uroen i banksektoren kan veie på den økonomiske veksten.

– Den økende risikoen i finanssektoren fører til at långivere blir mer konservative og forsiktige med å låne ut penger, noe som unngåelig vil føre til lavere vekst, sa Lloyd Blankfein på søndag til Reuters.

