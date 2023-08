Artikkelen fortsetter under annonsen

Etterspørselen etter avanserte databrikker til bruk i kunstig intelligens (KI) har skutt i været etter OpenAI åpnet tilgang til språkroboten Chat GPT mot slutten av 2022. De største teknologiselskapene i USA og Kina har kastet seg på KI-bølgen med egne produkter og tjenester.

Softbank-gevinst

KI-produktene trenger svært avanserte dataprosessorer. Databrikkeutvikleren Nvidia har vært den store vinneren etter de lanserte prosessorserien A100, som koster i overkant av en million kroner for et oppsett med åtte prosessorer, i fjor høst.

– Dataprosessorer (CPU) er avgjørende i alle kunstige intelligens-systemer, enten de håndterer arbeidsmengden fra KI alene eller i kombinasjon med andre prosessorer, skriver det databrikkedesignselskapet Arm i børsprospektet om ble innlevert til Nasdaq-børsen på mandag.

Arm, som har en historie som går tilbake til begynnelsen av 1990-tallet, skal møte investorer for å hente inn kapital i en emisjon i begynnelsen av september før det børsnoteres i midten av neste måned. Ifølge Bloomberg skal det hentes inn rundt ti milliarder dollar.

Dette vil prise selskapet til mellom 60 og 70 milliarder dollar idet handelen åpner ved Nasdaq-børsen om under en måned. Børsnoteringen er den største i år. Hvis det henter inn ti milliarder dollar vil det være en tredjeplass historisk – bak kapitalinnhentingen Alibaba og Facebook gjorde.

Det japanske investerings- og teknologiselskapet Softbank kjøpte Arm i 2016 for 32 milliarder dollar, men har i en periode hatt sitt eget Vision Fund inne på eiersiden. Før børsnoteringen har Softbank kjøpt tilbake aksjer for rundt 16 milliarder dollar.

– En sterk prestasjon fra Arm vil ikke bare gi en stor gevinst for Softbank, men også forsterke deres kunstig intelligens-strategi ved å vise at markedsinteressen rundt KI ikke har avtatt, sier analytiker Kyle Stanford hos Pitchbook til Bloomberg.

Kina-risiko

Arm blitt et av verdens viktigste teknologiselskaper takket være smarttelefonrevolusjonen de siste 15 årene. Selskapet står for arkitekturen i databrikker som benyttes i 99 prosent av alle smarttelefoner. Teknologien inngikk i 30 milliarder ulike databrikker som ble produsert i fjor.

«Vi antar at rundt 70 prosent av verdens befolkning benytter Arm-baserte produkter», skriver selskapet i børsprospektet.

Fire kunder står for over halvparten av omsetningen. Arm China, hvor Arm har en indirekte eierpost på 4,8 prosent er størst. Selskapet er kontrollert av kinesiske investorer og har eksklusive rettigheter til å selge Arm-produkter i Kina.

«Konsentrasjonen av inntekter fra Kina gjør oss spesielt utsatt for økonomiske og politiske risikoer som påvirker Kina. Dette kan være økt spenning mellom USA eller Storbritannia, og Kina på den andre siden, når det gjelder handel og nasjonal sikkerhet», skriver Arm i børsprospektet, hvor de lister opp over 20 risikoer forbundet med selskapet og børsnoteringen.

Global gigant

Rundt 80 prosent av ansatte i Arm, som har hovedkontor i Cambridge i Storbritannia, jobber med utvikling og design av databrikker. Selskapet har fått utstedt 6800 patenter. Selskapet produserer og selger heller ikke egne databrikker.

Et forsøk fra databrikkeselskapet Nvidia om å overta Arm i 2019 for nesten 40 milliarder dollar strandet etter at konkurransemyndigheter satte ned foten. Dette ville ha vært det største oppkjøpet i databrikkesektoren. Selskapet har rundt 260 store kunder, blant annet Amazon, Alphabet, Qualcomm og AMD.

Nvidias aksjekurs er mer enn firedoblet siden oktober i fjor fra 112 dollar til 470 dollar. Storbanken HSBC satte et kursmål på 780 dollar på mandag – før kvartalsrapporten. Aksjekursen steg med 8,5 prosent og Nvidia har en børsverdi på 1160 milliarder dollar – en hundredobling på ti år.

