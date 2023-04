Artikkelen fortsetter under annonsen

Igers kommentarer kom i kjølvannet av fjorårets «Don't Say Gay»-kontrovers. DeSantis har tidligere bedt om en offentlig granskning av Disney-utnevnte styremedlemmers forsøk på å svekke makten til et nytt styre, bestående utelukkende av guvernørens utnevnte medlemmer.

Rasende på Disney

I det mest direkte utspillet om Florida-kontroversen siden Iger returnerte til Disney som konsernsjef i november, sa konsernsjefen at DeSantis hadde bestemt seg for å «ta hevn» mot selskapet for dets holdning til en lov som begrenser hva lærere kan si i offentlige skoler om LHBT+-spørsmål.

Han kritiserte også forgjengeren, Bob Chapek, som håndterte saken.

– For ett år siden tok selskapet stilling til forestående lovgivning i Florida. Selv om Disney kanskje ikke håndterte det veldig bra, har selskapet rett til ytringsfrihet – akkurat som enkeltpersoner har, sa Iger under generalforsamlingen på mandag.

Iger sa at DeSantis, som blir sett på som en mulig presidentkandidat, ble rasende på Disney. Selskapet er blant USAs største selskaper, med en børsverdi på 182 milliarder dollar.

– Han har tilsynelatende bestemt seg for å ta hevn mot oss, inkludert utnevnelsen av et nytt styre som skal overvåke eiendommen og virksomheten. Dette fremstår ikke bare som næringslivsfiendtlig, men også som anti-Florida, sa Iger, ifølge New York Times.

Han påpekte at Disney planlegger å investere 17 milliarder dollar i Walt Disney World i løpet av det neste tiåret, noe som vil skape 13.000 arbeidsplasser i staten, og mange andre arbeidsplasser.

Spesielle fullmakter

Iger sa at han er stolt over Disney-arven i Florida. Roy og Walt Disney fikk på 1960-tallet spesielle fullmakter til å styre området rundt det som nå er Disney World.

I fjor forsøkte DeSantis å fjerne Disneys 55 år gamle fullmakter. Han forsøkte først å oppløse selskapets spesielle skattedistrikt, kjent som Reedy Creek Improvement District. Men å gjøre dette ville ha overført enorme skattebyrder til lokale fylker, og derfor ble planen skrinlagt.

Tidligere i år vedtok Floridas lovgivende forsamling å omdøpe distriktet til Central Florida Tourism Oversight Board. Det tillot guvernøren å utpeke dets medlemmer. DeSantis fylte styret med sine støttespillere.

I forrige uke oppdaget det nye styret at deres Disney-utnevnte forgjengere hadde signert en avtale som ga selskapet kontroll over fornøyelsesparken – noe som i praksis gjorde det nye styret maktesløst.

Avtalen inkluderer det som er kjent som en kongelig klausul, som ville forlenge avtalens tidsbegrensning i flere tiår – til 21 år etter den siste etterkommeren av kong Charles III avgår ved døden, ifølge CNBC.

– Så lenge et av alle barnebarna lever til de er 80 år, vil denne klausulen bli der i 100 år, sier seniorrådgiver for skattepolikk hos Patriotic Millionaires, til CNBC.

DeSantis har bedt om en granskning, og sier at dette er en «sammensvergelser for å trosse Floridas vilje», ifølge Tampa Bay Times.

Disney har sagt at de har fulgt lovverket og hadde annonsert offentlige høringer i lokalavisen.

– Alle avtaler signert mellom Disney og kommunedistriktet var lovlig, og ble diskutert og godkjent i åpne, offentlig varslede fora, sa de i en uttalelse forrige uke, ifølge Financial Times.

