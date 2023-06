Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg hadde aldri trodd at noe slikt kunne skje med en tidligere amerikansk president. JEG ER EN USKYLDIG MANN, skriver Donald Trump i en tråd med flere meldinger på det sosiale nettverksstedet Truth.

– En mørk dag

Dette er første gang i amerikansk historie at en tidligere president er tiltalt under føderal lovgivning. FBI fant over 13.000 dokumenter som Trump hadde tatt med seg til boligen Mar-a-Lago i Florida etter at han gikk av. Over 100 av disse var merket som hemmelige.

FBI-aksjonen kom etter at myndighetene i over ett år hadde bedt om at dokumentene skulle leveres til riksarkivet. Trumps advokater hevdet at dokumentene allerede var blitt levert. Trump har forsvart seg med at ingen av dokumentene er graderte og at han hadde rett til å avgradere dem bare «ved å tenke på det».

Trump skriver at han må møte foran en føderal domstol i Miami førstkommende tirsdag klokken 15:00 lokal tid.

– Den korrupte Biden-administrasjonen har informert mine advokater om at jeg er blitt tiltalt, tilsynelatende for Boxes Hoax (bokse-bløffen), selv om Joe Biden har 1850 bokser ved University of Delaware, ytterligere bokser i Chinatown, DC, med enda flere ved University of Pennsylvania og dokumenter strødd over hele garasjegulvet hvor han parkerer Corvetten sin, skriver Trump.

I en fire minutter lang video, iført dress og karakteristisk rødt slips beskylder Trump demokratene for å påvirke det kommende presidentvalget i 2024.

– Dette er virkelig en mørk dag USA. Vi er et land i alvorlig og raskt forfall. Biden-administrasjonen er fullstendig korrupt. Dette er valginnblanding og en fortsettelse av tidenes største heksejakt. Make America great again, sier den tidligere presidenten.

Syv tiltalepunkter

Tiltalepunktene er ikke offentliggjort. Ifølge Washington Post og New York Times skal det være syv punkter, blant annet konspirasjon for å hindre en etterforskning, ulovlig oppbevaring av dokumenter med forsett og for å ha gitt falsk forklaring.

«Det er viktig å merke seg at en av tiltalepunktene er konspirasjon for å hindre etterforskning. Det krever at to personer deltok», skriver den prisbelønte New York Times-journalisten og forfatteren Maggie Haberman i avisens livedekning natt til fredag.

Reaksjonene fra politikere er delt – avhengig av politisk tilhørighet.

– Trumps tilsynelatende tiltale fra oppbevaringen av klassifiserte dokumenter er en bekreftelse av rettsstaten. I fire år oppførte han seg som at han var hevet over loven. Han bør behandles som hvilken som helst annen lovbryter. I dag har det skjedd, sier demokraten Adam Schiff, som representerer California i Representantenes hus, og har erklært seg som kandidat til Senatet i 2024.

Fra republikansk side strømmer støtteerklæringene til.

– Straffeforfølgelse av politiske motstandere er noe land i den tredje verden gjør. Det er en type hendelser USA pleide å stå imot, sier Harriet Hageman, som representerer Wyoming, i en uttalelse.

Sad day for America. God Bless President Trump. — Rep. Jim Jordan (@Jim_Jordan) June 8, 2023

– En trist dag for USA. Gud velsigne president Trump, skriver Jim Jordan.

– Inn i ukjent farvann

Trump ble dømt i en sivil rettssak i vår og måtte betale nesten fem millioner kroner til en kvinne som beskyldte ham for seksuelle overgrep på midten av 1990-tallet.

Han er tiltalt i hysjpengesaken, hvor han skal ha beordret at hans tidligere advokat betalte den tidligere pornoskuespilleren Stormy Daniels 160.000 dollar for å holde tett om et angivelig forhold. Dette skjedde like før presidentvalget i 2016. Rettssaken er berammet til mars 2024.

Det er minst to andre saker hvor det kan ende med tiltaler mot Trump, blant annet for å ha forsøkt å påvirke valgresultatet i Georgia i 2020 og rollen han spilte under stormingen av Kongressen etter presidentvalget, i januar 2021.

Trump leder på målingene for å bli nominert som republikanernes presidentkandidat. Hvis han blir dømt kan han også forsøke å benåde seg selv hvis han vinner valget og blir innsatt som president.

– Da beveger vi oss inn i ukjent farvann. Jeg tror ikke vi har et svar på dette, sier jusprofessor Eugene Mazo ved Seton Hall University, som er en av USAs fremste eksperter på valglovgivning, til Politico.

