Artikkelen fortsetter under annonsen

Donald Trump vil erklære seg ikke skyldig når tiltalen mot ham blir lest opp i retten i Miami tirsdag kveld. Her står han tiltalt for 37 lovbrudd, hovedsaklig for ulovlig besittelse av klassifisert materiale.

Fakta om dokumentsaken mot Donald Trump * Justisdepartementet i Washington D.C. etterforsker Trumps håndtering av graderte dokumenter og forsøk på å gjøre om på valgresultatet i 2020. * FBI-agenter tok seg i august 2022 inn i Trumps bolig Mar-a-Lago i Florida og fant rundt 13.000 dokumenter. Rundt 100 av disse var merket som hemmelige, selv om Trumps advokater tidligere hadde sagt at alle graderte dokumenter var overlevert til amerikanske myndigheter. * Det er tatt ut 37 tiltalepunkt mot Trump, hvorav 31 dreier seg om brudd på USAs spionasjelov. * Trump anklages for å ha satt USAs nasjonale sikkerhet i fare ved å ha beholdt gradert forsvarsinformasjon, hindret etterforskningen, skjult dokumenter, gitt falsk forklaring og delt sensitiv informasjon med personer uten sikkerhetsklarering. * Saken føres for en føderal domstol. (Kilder: Reuters, AP, NTB)

Trump ankom retten i Miami eskortert av Secret Service, og han kjørte inn via en underjordisk garasje. Ellers i rettslokalene var det innført fotoforbud. Trump ble rutinemessig arrestert og satt i FBIs arrest. Men han slapp å ta det tradisjonelle forbryterbildet – «mugshot» – som er hovedregelen for alle som tiltales for lovbrudd i USA. Han slapp også håndjern, og opphold på celle, men ble tatt fingeravtrykk av.

Trump må ikke stille opp med kausjon, og han er heller ikke underlagt noen reiserestriksjoner da dommeren mener det ikke fins noen fluktrisiko. Det betyr at Trump står fritt til å drive valgkamp over hele USA. Men han har fått forbud mot å snakke med vitner og mulige vitner.

Han blir løslatt så snart det rutinemessige er gjennomført, og han er fri til å gå frem til rettssaken. Dato for rettssaken blir tatt snart.

Trump har ikke nektet for å ha vært i besittelse av klassifisert materiale, men han mener han som ekspresident hadde rett til dette og kunne deklassifisere etter eget hjerte. Da Trump etter gjentatte krav ikke leverte tilbake de aktuelle dukumentene, raidet FBI hans hjem og golfklubb i Mar-A-Lago i Long Beach i Florida.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I april ble Trump tiltalt på 34 punkter i New York, hovedsaklig for forfalskning av dokumenter knyttet til forretningsvirksopmheten hans. Trump har nektet skyld på alle punkter.

I mai ble Trump funnet skyldig i seksuell trakassering og dømt til å betale en erstatning på fem millioner dollar til E. Jean Carroll. Trump har anket denne dommen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.