Han tar over etter James Cleverly, som er utnevnt som innenriksminister etter at Suella Braverman fikk sparken mandag, bekrefter statsminister Rishi Sunak.

David Cameron var leder for Det konservative partiet, populært kalt toryene, fra 2005 til 2016 og var statsminister i Storbritannia fra 2010 til 2016.

Da han ble statsminister var han den yngste personen i jobben siden 1812.

Cameron, som er EU-tilhenger, tok initiativ til folkeavstemningen om britisk EU-medlemskap i juni 2016, som endte med seier for brexit. Etter tapet i folkeavstemningen trakk han seg som partileder og statsminister.