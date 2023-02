Artikkelen fortsetter under annonsen

Den amerikanske investoren Warren Buffetts investeringsselskap Berkshire Hathaway kjøpte nesten ti prosent av aksjene i en nesten ukjent kinesisk bilprodusent midt under finanskrisen. BYD startet opprinnelig som en batteriprodusent. Nå er de størst i Kina.

– Et oppsiktsvekkende selskap

Buffetts partner og høyre hånd, Charlie Munger, sier han aldri har gjort en tilsvarende investering som den han sto bak i hva som er et av investeringsselskapets få internasjonale investeringer utenfor USA.

– Jeg har aldri bistått Berkshire Hathaway å gjøre noe så bra som BYD, og jeg gjorde det kun én gang, sa Munger under årsmøtet i sitt eget investeringsselskap, Daily Journal, på onsdag som ble strømmet på CNBC og Youtube.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=9VVPO3KWj3A">watch on YouTube</a>

Berkshire Hathaway kjøpte opprinnelig 225 millioner aksjer i BYD, tilsvarende 9,89 prosent av aksjene, i september 2008 for 232 millioner dollar.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Den opprinnelige investeringen er nå verdt rundt åtte eller ni milliarder dollar. Det er en ganske så bra avkastning. Det er ikke en billig aksje, men på en annen side er det et oppsiktsvekkende selskap, sa Munger.

Charlie Munger (99) Munger ble født i 1924 i Omaha, Nebraska, USA.

Han studerte matematikk ved University of Michigan og senere jus ved Harvard Law School. Munger jobbet som advokat i en kort periode før han begynte å investere i eiendom og aksjer, hvor han ble kjent med Warren Buffett.

Investeringsselskapet ble kjøpt opp av Warren Buffetts investeringsselskap Berkshire Hathaway i 1976 og Munger ble Buffetts høyre hånd.

Munger har vært involvert i mange av Berkshire Hathaways store investeringer, inkludert kjøpet av aksjer i Coca-Cola, American Express og satsingen på forsikringsselskaper og jernbane.

Han er kjent for å være skarp og innsiktsfull med en tørr og sarkastisk sans for humor, noe som ofte kommer frem i intervjuer og uttalelser.

Han har uttrykt sterk skepsis til kryptovalutaer og bitcoin og har kritisert amerikanske myndigheter for at de ikke har gjort som i Kina og lagt ned et forbud.

Det amerikanske selskapet har solgt seg ned de siste 18 månedene, men eier fortsatt 7,8 prosent av selskapet. Oljefondets verdi på investeringen i BYD har økt fra 130 millioner kroner i 2008 til 2,8 milliarder kroner ved utgangen av 2022.

Munger, som i en alder av 99 år fortsatt er Buffetts høyre hånd, ble introdusert til BYD via grunnlegger Li Fu i det amerikanske forvaltningsselskapet Himalaya Capital for 15 år siden.

– Dette er uten tvil min favorittaksje, sa Munger, som påpeker det er blitt en dyr aksje som prises til 50 ganger inntjening og at selskapet er verdt mer enn Mercedes-Benz.

Overkapasitet i Kina

BYD har bygget opp en enorm produksjonskapasitet i Kina de siste årene.

– Hvis en teller alle produksjonsanleggene de har i Kina for å bygge biler tilsvarer det en stor prosentandel av Manhattan. Og ingen hadde hørt om dem for noen år siden, sier Munger.

Det er overkapasitet i Kina. De neste to årene vil bilproduksjonskapasiteten øke med 6,5 millioner enheter, ifølge en rapport fra finansinstitusjonen Bernstein. Nesten alt vil være elbiler. Analytikerne mener 50 prosent av kapasiteten vil stå ubrukt om to år.

Salget av elektriske biler i Kina falt med 6,3 prosent i januar, viser nye statistikker fra China Passenger Car Association. BYD, som også produserer egne batterier og komponenter, hadde nesten 25 prosent av elbilmarkedet i Kina i 2022.

Artikkelen fortsetter under annonsen

På spørsmål om foretrekker å eie BYD eller Tesla, som til tross for kursfallet det siste året er verdt 670 milliarder dollar – seks ganger mer enn BYD, er Warren Buffetts partner ikke i tvil.

– Det svaret er enkelt. Tesla reduserte prisene i Kina to ganger i fjor. BYD økte prisene. Vi er direkte konkurrenter. BYD ligger så langt foran Tesla i Kina at det er nesten latterlig, sa Munger.

Internasjonal ekspansjon

BYD mer enn tredoblet salget av biler i 2022 til 1,85 millioner enheter. Salget var delt mellom rene elbiler og ladbare hybridbiler. Tesla er fortsatt størst på salg av rene elbiler med rundt 1,3 millioner biler i 2022 – 40 prosent flere enn i 2021.

Frem til nå har nesten hele BYD-produksjonen endt opp i Kina. Dette er i ferd med å endres. Startskuddet har gått for en internasjonal ekspansjon til Sørøst-Asia, India og Latin-Amerika med egen produksjon i samarbeid med lokale konglomerater.

Salget av BYD-biler har startet i seks europeiske land, blant annet Norge og Sverige. Planen er å produsere i Europa. BYD var i samtaler med bilprodusenten Ford om å overta en bilfabrikk i Saarlouis sørvest for Frankfurt i januar, ifølge Wall Street Journal.

BYD-direktør Stella Li antyder at selskapet foretrekker å bygge egne produksjonsanlegg i Europa.

– Vi ser ikke på enkeltselskapers produksjonsanlegg. Vi er mer interessert i å bygge egne fabrikker enn å kjøpe andre selskapers fabrikker. Vi må vurdere hva er den beste løsningen for våre fremtidsplaner, sier hun til Bloomberg.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.