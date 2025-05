Kinas elbilbransje i rotterace – «Evergrande-øyeblikk» nærmer seg

Kinesiske elbilaksjer har stupt etter at markedslederen BYD annonserte kraftige prisreduksjoner. Frykten øker for en ytterligere forverring av den allerede brutale konkurransen – og et mulig «Evergrande-øyeblikk».