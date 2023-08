Artikkelen fortsetter under annonsen

Seks år etter at Vinfast ble skilt ut fra det privateide vietnamesiske konglomeratet Vingroup er selskapet børsnotert ved Nasdaq-børsen i USA – via bakveien. Vinfast fusjonerte med Black Spade Acquisition Co. på mandag med en verdi på 23 milliarder dollar. Et døgn senere var verdien nesten tredoblet.

Kontroversiell børsnotering

Vinfast er ikke å se på de globale statistikkene over de mest solgte bilmodellene. Selskapet venter å selge under 50.000 elbiler i år – i hovedsak i Vietnam. Til sammenligning solgte General Motors rundt seks millioner biler i fjor.

– Det er en stor milepæl for oss å bli børsnotert i USA. Dette vil åpne tilgangen til kapitalmarkedene for oss i fremtiden, sa konsernsjef Lê Thị Thu Thủy i et intervju med næringslivskanalen CNBC på tirsdag.

Selskapet legger ikke skjul på at de ønsker tilgang til finansiering fra USA for å ekspandere internasjonalt. Kinesiske konkurrenter har tilnærmet ubegrenset tilgang til kapital.

Modellen for børsnoteringen er kontroversiell. Det benyttes et «special purpose acquisition company» (spac). Black Spade Acquisition Co. var allerede børsnotert i USA av kosninomogulen Lawrence Ho. Dette var et skallselskap uten verdier.

– Vi har vært klar til å foreta en tradisjonell emisjon i to år, men markedet har vært utfordrende, sa konsernsjefen, som går under navnet Madame Thuy utenfor Vietnam.

Idet handelen i nyfusjonerte selskapet startet lå kursen på 10,45 dollar. Da handelen var over tirsdag ettermiddag var sluttkursen 37,06 dollar – en kursoppgang på 255 prosent. Børsverdien på Vinfast Auto var 85 milliarder dollar – høyere enn Ford, General Motors og BMW.

Jakter nye elbilvinnere

Et par tusen er eksportert til USA i forbindelse med børsnoteringen og lanseringen i USA – et av verdens mest konkurransedyktige markeder med lokale og internasjonale produsenter. Femsetersmodellen «VF 8» skal konkurrere med Teslas Y-serie i USA. Kun 137 er registrert, ifølge S&P Global Mobility.

– Wall Street har alle øyne på den neste gruppen vinnere. Den grønne elbilbølgen vil utspille seg de kommende årene, sier analytiker Dan Ives hos Wedbush Securities til Reuters.

Kjøpere av Tesla-modellene mottar subsidier da bilene er produsert i USA. Vinfast er i ferd med å bygge en fabrikk i Nord-Carolina som skal stå ferdig i 2025 med en årlig produksjonskapasitet på 150.000 biler i første fast.

– Vi forsøker å holde oss konkurransedyktige i alle markeder vi er i for å oppnå lønnsomhet. Det vil komme sammen med salgsvolum. Vi vil være tro mot den strategien, sa konsernsjefen.

Ifølge Wall Street Journal tapte Vinfast 2,1 milliarder dollar (22 milliarder kroner) i 2022.

Vietnams rikeste

Selskapet kontrolleres av Pham Nhat Vuong, grunnleggeren av det privateide konglomeratet Vingroup, hans kone og Vingroup JSC. Ifølge Bloomberg har han og familien investert rundt 13 milliarder kroner i Vinfast.

Denne aksjeposten er nå verdt 400 milliarder kroner. Han har rykket opp til å bli verdens 29. rikeste – opp fra 450. plass, ifølge Bloomberg.

Kun 1,3 millioner aksjer er fritt omsettelige etter børsnoteringen ved Nasdaq-børsen i USA. Dette gjør aksjekursen utsatt for store kurssvingninger.

Andre elbilprodusenter har forsøkt børsnotering via spac-metoden. Det er blitt krasj for Lordstown Motors, Faraday Future, Canoo og Nicola. Aksjekursen på alle selskapene har falt med over 95 prosent siden børsnoteringene.