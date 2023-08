Artikkelen fortsetter under annonsen

Tesla-sjef Elon Musk skal ha fortalt det amerikanske forsvarsdepartementet at han personlig snakket med Russlands president Vladimir Putin like før han skrudde av internett-tilgangen til ukrainske styrker så fort de krysset inn i russisk-okkuperte områder.

Påstanden kommer frem i en omfattende reportasje i amerikanske The New Yorker.

Musk avslørte at han hadde vært i kontakt med Putin under en samtale med statssekretær Colin Kahl i oktober i fjor.

Musks såkalte Starlink-system er blitt sentralt i den ukrainske krigsinnsatsen, og gründeren fikk sterk kritikk for å strupe inn overfor Ukraina. Musk har tidligere nektet for å ha hatt kontakt med Putin etter at krigen brøt ut, og har så langt ikke kommentert The New Yorkers sak.

No, it is not. I have spoken to Putin only once and that was about 18 months ago. The subject matter was space. — Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2022

Det er den profilerte amerikanske journalisten Ronan Farrow som står bak reportasjen. Farrow er best kjent for saken som felte den mektige Hollywood-mogulen Harvey Weinstein.

Ronan Farrow Amerikansk gravejournalist og jurist.

Vant i 2017 Pulitzerprisen for sin reportasje om Harvey Weinsteins seksuelle overgrep i The New Yorker – som ble starten på den internasjonale Metoo-bevegelsen.

Er sønn av filmregissør Woody Allen.

400 millioner dollar årlig

Siden februar 2022 har Musk gjennom selskapet SpaceX gitt ukrainske militærstyrker internettilgang via Starlink, som har gjort det mulig for militærstyrker å planlegge angrep og forsvare områder.

Samtidig skal selskapet SpaceX, ifølge The New Yorker, ha gitt Pentagon et ultimatum: enten måtte de ta regningen på 400 millioner dollar årlig eller så ville de kutte internettilgangen. Kostnadene ble ifølge Musk for høye, og han skal ha blitt urolig for at teknologien ble brukt i krigføring.

– Jeg tolket det slik at han ble nervøs for at hjelpen i økende grad ble sett på som en bidragsyter til den ukrainske krigføringen av russerne, og ønsket å berolige Russland, sier Kahl til The New Yorker.

Internett-tilgangen ble etter hvert skrudd på igjen.

Avhengige

På samme tid i fjor deltok Musk på en konferanse i Aspen. Der skal Musk ha uttalt på scenen at «Vi burde forhandle. Putin vil ha fred – vi burde forhandle fred med Putin», ifølge den amerikanske gründeren Reid Hoffman.

– Han slukte det Putin sa, forteller Hoffman til The New Yorker.

Hoffman var med på å starte betalingsselskapet Paypal tidlig på 2000-tallet sammen med Musk.

Kort tid etterpå la Musk ut det han omtalte som fredsplaner for Ukraina på mikrobloggtjenesten X, tidligere kjent som Twitter. Fredsplanene skapte raskt kontroverser. Musks forslag ble møtt med ros av Kreml, og kritikk av den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj.

Reportasjen har fått tittelen «Elon Musks skygge-styre», og beskriver hvordan Tesla-sjefen har søkt forretningsmuligheter der den amerikanske staten har trukket seg ut etter flere tiår med privatisering.

DN har tidligere fortalt hvordan den tidligere venstreside-helten Musk de siste årene har fremstått mer høyredreid, spesielt i kampen om ytringsfrihet. Nå skal flere være bekymret for at den amerikanske staten er blitt avhengig av Musk.

Kilder i en rekke deler av det amerikanske statsapparatet har fortalt The New Yorker om hvordan Musk har fått stadig mer innflytelse og makt – fra elbilsatsingen som er sentral i det grønne skiftet, til det amerikanske romprogrammet og nå støtten til Ukraina – tilsvarende en myndighetsperson, dog ikke demokratisk valgt.