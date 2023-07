Artikkelen fortsetter under annonsen

Fordi det tyrkiske parlamentet stenger 15. juli og arbeidet gjenopptas først 1. oktober, var det ventet ratifiseringsprosessen ville la seg vente til oktober.

Den regjeringsvennlige avisen Yeni Safak skriver at Sverige derfor har 2,5 måned på seg til å fullføre «sin hjemmelekse i kampen mot PKK og Fetö (Gülenbevegelsen), og EU og USA til å oppfylle sine løfter til Tyrkia».

– Om forpliktelsene ikke oppfylles, forventes ikke parlamentets godkjennelse, skriver avisen.

På en pressekonferanse etter Nato-toppmøtet i Vilnius der Tyrkia avtalte at de skal godta Sveriges Nato-søknad, sa han at den tyrkiske nasjonalforsamlingen vil følge nøye med på utviklingen før søknaden ratifiseres.

Erdogan vil følge nøye med

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier han forventer at Sverige tar konkrete skritt mot terrorisme mot at Tyrkia ratifiserer Nato-søknaden.

Han gjorde det klart at han forventer at Sverige «ikke aksepterer hatkriminalitet» som rammer muslimer, det vil si koranbrenning, og at «slike avskyelige angrep på koranen ikke godkjennes i Sverige».

Han viste også til at Sverige i henhold til avtalen har forpliktet seg til å støtte en oppdatering av tollavtalen med EU og støtte visumfri innreise for tyrkere til EU.

Men han påpeker at Tyrkia ikke kan ratifisere søknaden før nasjonalforsamlingen trer sammen igjen etter ferien i oktober, og da er det mye annen lovgivning som også skal drøftes.