Etter de amerikanske markedene hadde stengt onsdag ettermiddag, og før Asia åpnet torsdag morgen, sendte Fitch Ratings ut en advarsel om at de har plassert USAs kredittverdighet på overvåkning med negative utsikter. Kredittvurderingsselskapet legger ikke fingrene mellom.

– Rating Watch Negative gjenspeiler økt politisk polarisering som hindrer en avtale om å heve eller suspendere gjeldstaket, selv når x-datoen nærmer seg raskt, skriver Fitch, og henviser til den datoen når den amerikanske statskassen går tom for penger og ikke lenger kan oppfylle forpliktelsene sine eller pådra seg ny gjeld.

Høyt spill

Fitch mener det fortsatt er mest sannsynlig at det vil komme en løsning før x-datoen, som sannsynligvis er den 1. juni. Men, kredittvurderingsselskapet er klare på at risikoen for at det ikke blir en avtale før fristen har økt.

– Vi mener at risikoen for at gjeldstaket ikke blir hevet, eller suspendert, har økt, og at USA kan mislykkes med å innfri fristene for noen av sine forpliktelser, skriver Fitch.

De karakteriserer hva som skjer i USA som «brinkmanship». Dette uttrykket, brinkmanship, beskriver en strategi der en part presser en farlig situasjon til grensen for å oppnå det mest gunstige resultatet. Det innebærer alltid en risiko for katastrofale feilberegninger.

– En unnlatelse fra amerikanske myndigheter om å håndtere finanspolitiske utfordringer på mellomlang sikt, som kan føre til økte budsjettunderskudd og økt gjeldsbyrde, signaliserer nedsiderisiko for USAs kredittverdighet, skriver Fitch

De viser til at den offisielle amerikanske statsgjelden nådde gjeldstaket på 31.400 milliarder dollar allerede i januar. Finansdepartementet har hatt eksisterende reserver til å oppfylle forpliktelsene og har tatt i bruk «ekstraordinære virkemidler» for å unngå mislighold.

– Hører de riktige tingene

Fitch mener at tidsfristen, den såkalte «x-datoen», er 1. juni. Den 23. mai hadde det amerikanske finansdepartementet 76,5 milliarder dollar i reserver. Det er betydelige forpliktelser som venter den 1. og 2. juni.

Det kan være mulig for det amerikanske finansdepartementet å prioritere visse forpliktelser som har forfall. Fitch advarer mot dette og sier at det kan utløse en nedgradering fra dagens AAA-rating.

De konkurrerende kredittvurderingsselskapene S&P Global Ratings og Moody’s Investors Service har ikke kommet med tilsvarende advarsler. S&P Global Ratings fikk kritikk i 2011 da de nedgraderte den amerikanske AAA-ratingen da det var fare for mislighold.

– Vi hører de riktige tingene fra Washington. Det kan være at en rentebetaling blir forsinket med noen dager, men det betyr ikke et tap for investorer. Det er viktig, sa William Foster fra Moody’s Investors Service i et intervju med Businessweek på onsdag.

– Jobber natt og dag

Republikaneren Kevin McCarthy, som er republikanernes leder i Representantenes hus, sa i et intervju med Fox Business på onsdag at han regner med de vil klare å komme frem til en avtale.

– Vi jobber natt og dag. Hvis jeg var i markedet ville jeg ikke være redd for noe av hva som skjer i denne prosessen. Jeg ønsker ikke å skremme markedet på noe vis. Vi vil komme frem til en avtale når vi gjør det, en avtale som er verdt det for det amerikanske folk og det skal ikke være noen frykt, sa McCarthy.

Det starter langhelg i USA på fredag og politikerne vil forlate Washington, D.C. i forbindelse med «Memorial Day»-feiringen. McCarthy sier Representantenes hus vil trenge 72 timer (tre døgn) for å gjennomgå en avtale før den sendes til Senatet.

Hva er gjeldstaket? Gjeldstaket i USA er en grense som bestemmer hvor mye gjeld den amerikanske staten kan ta opp. Det er Representantenes hus og Senatet som bestemmer hvor høyt gjeldstaket skal være. Gjeldstaket må økes hvis den eksisterende grensen blir nådd for å sikre at staten kan betjene gjelden sin. USAs gjeld har også vokst fra 5,711 milliarder dollar i 2000 til 31,462 milliarder i dag.

Finansminister Janet Yellen kom med en advarsel under en konferanse på onsdag om at et mislighold vil ha alvorlige konsekvenser – også for finansmarkedene. De amerikanske nøkkelindeksene har falt denne uken. Fremtidsindeksene har falt natt til torsdag.

– Jeg tror dette er en påminnelse om hvor viktig det er å kunne oppnå en avtale i tide. Det kan oppstå betydelig markedsuro, selv i forkant av at det inngås en avtale, sa hun på Wall Street Journal CEO Council.

