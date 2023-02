Artikkelen fortsetter under annonsen

24. februar 2022 startet den russiske fortsettelseskrigen mot Ukraina. Russland sendte inn store invasjonsstyrker fra områdene i øst som ble okkupert alt i 2014, og fra nord fra russisk og belarusisk side rykket russerne inn mot hovedstaden Kyiv.

Den ukrainske nasjonalgarden på post for å forsvare hovedstaden Kyiv rett etter at russerne hadde krysset grensen. (Foto: Gleb Garanich/Reuters/NTB) Ødeleggelser fra russiske rakettangrep mot Kharkiv. (Foto: Libkos/AP/NTB) Ukrainske soldater fyrer av mot de russiske invasjonsstyrkene, ved fronten i Zaporizjzja-regionen. (Foto: Reuters/NTB)

Men de russiske invasjonsstyrkene gikk seg raskt fast og i begynnelsen av april ga Moskva opp å ta den ukrainske hovedstaden. I ukene og månedene som fulgte ble russerne presset tilbake, særlig i nord. Russland kontrollerer nå store deler av de østlige fylkene Luhansk og Donetsk, samt kysten i sør frem til og med Krimhalvøya. Frontene har i vinter ligget nokså stabile, med stadige russiske rakettangrep mot mål langt inne i Ukraina.

Aleksandra Tytywnnik og datteren søker tilflukt fra russiske raketter på togstasjonen i Lviv. (Foto: Felipe Dana/AP/NTB) Mer...

En kvinne og hennes nyfødte baby søker ly i kjelleren på sykehuset i Mykolajiv, mens flyalarmen går. (Foto: Bulent Kilic/AFP/NTB) En kvinne gråter for en såret ukrainsk soldat etter et rakettangrep mot Kherson på julaften. (Foto: Dimitar Dilkoff/AFP/NTB) Evakuering av sivile over en bombet bro i Irpin, rett nord for Kyiv, da russiske styrker fortsatt truet hovedstaden. (Foto: Aris Messinis/AFP/NTB)

Etter at de russiske styrkene ble presset tilbake har krigens brutalitet blitt avslørt. I tillegg til de enorme materielle ødeleggelsene er det blitt funnet massegraver og tydelige bevis for tortur, mishandling og drap på sivile.

Døde russiske soldater lå igjen da ukrainske styrker gjenerobret Vilkhivka, nær storyen Kharkiv. (Foto: Felipe Dana/AP/NTB) Døde lå strødd i gatene da russiske styrker trakk seg ut av Butsja, like nordvest for hovedstaden Kyiv. (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP/NTB) En såret ukrainsk soldat etter harde kamper i Donetsk-regionen. (Foto: Serhii Nuzhnenko/Reuters/NTB) En ukrainsk soldat tar en pust i bakken etter kamper ved fronten nær Kherson. (Foto: Bernat Armangue/AP/NTB)

Tall på antall døde og sårede er høyst usikre. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen anslo sist måned at 180.000 russiske soldater er drept eller såret, og at tilsvarende tall på ukrainsk side er 100.000. I tillegg anslår Kristoffersen at rundt 30.000 sivile ukrainere er drept.

Den russiske invasjonen og krigen har utløst den største flyktningkrisen i Europa siden annen verdenskrig, der rundt tredjedel av befolkningen på vel 40 millioner har måttet forlate sine hjem. Over åtte millioner ukrainere, de fleste kvinner og barn, har flyktet til andre europeiske land, hvorav nesten tre millioner til Russland. Over fem millioner ukrainere er internflyktninger i Ukraina.

Byen Irpin utenfor Kyiv lå helt i ruiner etter harde kamper. (Foto: Valentyn Ogirenko/Reuters/NTB) En gutt leker utenfor utbombede boligblokker i Borodjanka. (Foto: Natacha Pisarenko/AP/NTB) Natalija Prykhodko inspiserer familiens ødelagte leilighet i Irpin utenfor Kyiv. (Foto: Marko Djurica/Reuters/NTB) En sivil kvinne og skraphauger med ødelagte russiske tanks i Butsja utenfor Kyiv. (Foto: Rodrigo Abd/AP/NTB)

Vesten har innført historisk strenge sanksjoner mot Russland og har lovet så mye våpenhjelp som er nødvendig for å vinne krigen. Russland på sin side insisterer på at krigen ikke er over før den er vunnet. Samtidig lekker det ut påståtte planer om russisk overtagelse av land som Belarus og Moldova.

Så tidlig som i 2005 sa president Vladimir Putin i sin årlige tale om landets tilstand at Sovjetunionens kollaps i 1991 «var århundrets største geopolitiske katastrofe». Han henviste da spesielt til de millioner av russere som plutselig endte opp i de nye ekssovjetiske statene etter 1991.

Mamma Nadija gråter over sønnen Roman Barvinok som døde i kamp og ble begravet i Kyiv. (Foto: Genya Savilov/AFP/NTB) Den ukrainske soldaten Hennadii Kovsjyk døde i kamp og begraves her med medsoldater på en kirkegård i Kharkiv. (Foto: Vadim Ghirda/AP/NTB)

Fra Baltikum i nord, via Sentral-Europa og Kaukasus, til fjellene og steppene i Sentral-Asia, sitter folk i 13 ekssovjetiske stater og venter spent på om de skal lide samme skjebne som Ukraina. De gamle sovjetiske satellittstatene i Sentral-Europa og Balkan følger også nøye med på utviklingen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

USAs president Joe Biden besøkte denne uken sin kollega Volodymyr Zelenskyj i Kyiv og ga både en klem og løfter om enda mer støtte for å bekjempe den russiske invasjonen. (Foto: Gleb Garanich/Reuters/NTB) Mer...