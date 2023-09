Artikkelen fortsetter under annonsen

Som ventet valgte altså rentekomiteen (Fomc) i Den amerikanske sentralbanken (Fed) å holde rentene uendret onsdag kveld.

– Den fulle effektene av tilstrammingene har ennå ikke begynt å virke, sier Fed-sjef Jerome Powell på pressekonferansen etter at rentebeslutningen ble kunngjort.

Med dette mener han at de mange rentehevingene ikke har fått tid å virke skikkelig ennå.

Men han er klar på at rentevåpenet langt fra er lagt bort.

– Vi er klar til å sette rentene ytterligere opp hvis det er passende, sier Powell.

Fed har satt renten opp 11 ganger siden mars 2022 og den ligger nå i spennet 5,25 – 5,50 prosent, det høyeste nivået siden helt på begynnelsen av 2000-tallet.

Fed-sjef Jerome Powell sa ved sist renteheving i slutten av juli at renteutviklingen fremover er datadrevet, altså avhengig av økonomisk statistikk og makrotall, og at rentebeslutninger skal tas fortløpende, noe han gjentar onsdag kveld. Han holder altså alle muligheter åpne for fremtiden.

Selv om inflasjonen fortsatt er for høy, er den altså ikke så høy at Fed så det som nødvendig å sette opp renten på dette møtet.

Fed sier det er sannsynlig med en såkalt «myk landing» for amerikansk økonomi.

Tror ikke rentetoppen er nådd

I markedet er det liten tro på at rentetoppen i USA med dette er nådd. Markedene priser ifølge DNB Markets inn vel 40 prosent sannsynlighet for at rentene blir satt opp med 0,25 prosentpoeng i løpet av året.

Siste inflasjonstall sist uke for august viste en noe høyere prisstigning enn ventet, og godt over målet på to prosent. Men den underliggende prisutviklingen var ikke så ille, siden mye av prisstigningen i august ble drevet av høye energi- og bensinpriser. Men kampen mot inflasjonen er altså langt fra over.

Powell sier nå at målet om to prosent ligger fjellstøtt, men at dette målet ikke vil nås før i 2025. Anslaget for i år er på 3,3 prosent, og i 2024 på 2,5 prosent.

Arbeidsledigheten er fortsatt meget lav og bidrar til presset i amerikansk økonomi, noe som taler for fortsatt høye renter. Men Fed må balansere tiltakene, blant annet rentesettingen, blant annet for å unngå stagflasjon, altså en kombinasjon av høye renter og høy ledighet, noe ingen ønsker.

I markedet er tro på at neste rentehopp kommer i november. Men tidligere Fed-topp Roger Ferguson sa til CNBC denne uken at Powell neppe vil være konkret på når neste renteoppgang kommer, rett og slett fordi han ennå ikke vet. Han mener derfor Powell vil holde alle muligheter åpne for å ha den nødvendige fleksibiliteten til å gjør det som til enhver tid trengs.

– Dette er tiden for Fed å opptre meget varsomt, sier Ferguson.

Kun to rentekutt neste år

Onsdag kveld legger Fed også frem sitt såkalte «dot plot», en kvartalsvis oppdatering av utsiktene ut året og de neste årene for utvalgte økonomiske nøkkelindikatorer, som rente, bnp, inflasjon og arbeidsledighet.

Det var knyttet stor spenning til hva Fed-sjef Powell vil si på pressekonferansen utpå kvelden, om kveldens rentebeslutning, og spesielt om utsiktene fremover.

Analytikere og økonomer vil særlig skue til de fire nøkkelindikatorene i Feds «dot plot», i håp om å tolke renteutviklingen fremover. Foreløpig fasit basert på disse indikatorene tilsier at det kun blir to rentekutt neste år, to færre enn tidligere ventet, til 5,1 prosent. Utsiktene nå tilsier en rente i 2025 på 3,9 prosent, mot tidligere anslag på 3,4 prosent. Dette gjelder federal funds-renten, altså renten bankene må betale seg i mellom.

Norges Bank er ventet å sette opp rentene i Norge med 0,25 prosentpoeng torsdag. Onsdagens rentemøte i USA har derfor ingenting å si for hva som skjer på Bankplassen i Oslo torsdag. Men de amerikanske statsrentene er de desidert viktigste i verden og påvirker renteutviklingen globalt, og kanskje spesielt en liten åpen økonomi som den norske. Norske lånekunder kan derfor ha et øye til renteutviklingen i USA for å få en pekepinn på hva de skal betale i renter på boliglånet på sikt.

Den aller viktigste, 10-årige amerikanske statsrenter, nådde en topp nær 4,37 prosent tirsdag kveld, den høyeste renten siden 2007, ifølge Bloomberg.

Det er også tunge stemmer som nå mener rentetoppen i USA er nådd i denne syklusen, blant andre Ellen Zentner, sjeføkonom for USA i investeringsbanken Morgan Stanley. Hun begrunner dette blant annet med at den økonomiske bnp-veksten i USA er raskt på vei opp, og at Feds vekstutsikter må oppjusteres, samtidig som at inflasjonen er i ferd med å komme under kontroll.

Fed oppjusterer nå bnp-veksten for i år til 2,1 prosent, mer enn det dobbelte fra sist prognose i juni.

– Vi tror Fed er ferdig for denne gang. De vet det bare ikke selv ennå, sier Ellen Zentner til CNBC.

Fed regner med at rentene skal falle i 2024, men færre kutt enn tidligere ventet, og ned til under fire prosent i 2025, og videre ned til 2,9 prosent i 2026. Dette er første gang Fed kommer med anslag for 2026.