Artikkelen fortsetter under annonsen

Få timer etter Fed varslet at den vil holde styringsrenten høyere og over lengre tid enn markedet hadde antatt, åpnet børsene i Asia, Australia og New Zealand.

Inflasjonen i USA har falt, fra en topp på 9,1 prosent i fjor sommer til 3,7 prosent i august, men det er godt over toprosentmålet, noe USAs sentralbanksjef Jerome Powell understreket på en pressekonferanse.

– Vi har sett fremgang. Det er vi glade for. Men, vi trenger å se mer fremgang, sa Powell, som signaliserte én renteøkning til før nyttår.

Markedsobservatører og analytikere ved Asia-børsene fulgte med markedsbevegelsene gjennom natten. Da børsene åpnet var det med en bred nedgang i hele regionen. Den teknologitunge Kospi-indeksen ved Seoul-børsen falt med 1,3 prosent.

– Er dette toppen?

INGs analysesjef for Asia, Robert Carnell, påpeker at markedet har priset inn en 58 prosent sannsynlighet for en renteøkning til i år i USA. Uttalelsene fra Fed-sjefen sendte rentene på amerikanske statsobligasjoner opp. Renten på toårige statsobligasjoner steg med ni basispunkter – til 5,15 prosent.

– Spørsmålet vi har er om dette er toppen? Vil markedets forventninger om en «høyere-for-lenger»-prising knekke sammen med svakere økonomiske indikatorer? Eller holder den seg? Og hvis den fortsetter, hvor høyt kan den gå, sier Carnell i morgenrapporten fra Singapore.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han mener det fortsatt er rom for å justere for forventede lettelser i 2024 i USA, men at det er lite å ta av.

– Oppsiden er ganske presset og det føles som at nedsiderisikoen har økt, sier analysesjefen, som er klar på at verdipapirmarkedene ikke likte signalene fra Fed-sjefen.

– Utenkelig å forestille seg

Det japanske teknologi- og investeringsselskaper Softbank Group, som er en av de største og viktigste investorene i oppstartssektoren, falt med 2,7 prosent da Tokyo-børsen åpnet.

– Asiatiske valutaer og aksjer, og da særlig innen teknologi, vil være under press som følge av en haukaktig Fed. Det er nesten utenkelig å forestille seg at teknologitunge aksjer kan blomstre når renten på toårige statsobligasjoner er på 5,2 prosent, sier senioranalytiker Kyle Rodda hos Capital.com i Melbourne til Bloomberg.

Den japanske sentralbanken møtes på torsdag og fredag. Grunnlaget for en renteøkning og en endring i pengepolitikken er underveis, men det antas dette først vil skje i 2024. Japan har hatt negativ rente siden 2016 og det er 13 år siden den forrige renteøkningen fant sted.

Rodda sier at den største svingfaktoren fremover, ved siden av japanske yen, vil være kinesisk politikk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Uten betydningsfulle nyheter på den fronten er det nedadgående press på valutaer svekkelse i aksjemarkedet på grunn av en haukaktig Fed, sier senioranalytikeren.

Negativ børsstemning

Den kinesiske økonomien og markedet følges med argusøyne. Problemene i eiendomssektoren er lang fra over og det går også rykter om politisk uro på toppen i kommunistpartiet. Utenriksministeren ble avsatt i sommer og de siste ukene har forsvarsministeren ikke vært å se.

Utenlandske investorer dumpet kinesiske aksjer for tilsvarende 125 milliarder kroner i august. Dette har fortsatt i september med rundt 35 milliarder kroner, ifølge Stock Connect.

– Vi mener økonomien allerede har passert bunnen, og dette er bekreftet av data. Når det gjelder aksjemarkedet opplever vi at den overordnede stemningen fortsatt er veldig negativ, sier analysesjef Dong Chen hos Pictet Wealth Management til Financial Times.

Capital Economics’ «China Activity Proxy» benytter åtte ulike komponenter for å måle den økonomiske aktiviteten i Kina, blant annet produksjon, fraktvolum, eiendomssalg, passasjertrafikk, personbilsalg og energiforbruk. Denne skal fange opp endringer i den kinesiske økonomien tidlig.

– Denne tyder på at Kinas økonomi, etter en periode med stagnasjon, nylig har gjenopptatt veksten. I august passerte produksjonen endelig den tidligere toppen. Politiske tiltak forsterkes, og det bør gi støtte for en videre oppgang de neste månedene, skriver Kina-økonom Sheana Yue i en ny rapport.

Ifølge Capital Economics’ beregninger økte veksten fra 4,3 prosent i juli til 6,1 prosent i august sammenlignet med samme periode i fjor.

«Det klare lyspunktet er industrisektoren, hvor vi så en økning i samlet produksjon den siste måneden. Godsstrømmen, både på kinesiske veier og ved havnene», fortsetter den oppadgående trenden, ifølge «China Activity Proxy».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.