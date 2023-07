Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag kveld la den amerikanske sentralbanken (Fed) frem referatet fra rentemøtet som ble avholdt for tre uker siden. Fed landet da at renten skulle holdes i ro på nivået 5,0-5,25 prosent.

Selv om beslutningen var enstemmig, skal flere ha tatt til orde for en renteøkning. Referatet viser at Fed landet på en pause på grunn av usikkerhet knyttet til den økonomiske veksten. Med ti strake rentehevinger har oppgangen vært den bratteste siden 80-tallet, og renten virker som kjent med et tidsetterslep.

Ifølge referatet ga imidlertid samtlige av rentekomiteens medlemmer uttrykk for at det vil være riktig med flere rentehevinger, men ikke med like raskt tempo. Ved hjelp av flere hevinger på 0,75 prosentpoeng og 0,5 prosentpoeng, har sentralbanken tatt renten fra null til fem prosent på litt over et år.

Et fortsatt stramt arbeidsmarked og oppsiderisiko til inflasjonen er noe av det som trekkes frem som argumenterer for ytterligere innstramning. I forbindelse med juni-møtet la Fed frem nye anslag for den fremtidige rentesettingen, som innebar ytterligere to rentehevinger fra dagens nivå, altså til intervallet til 5,50-5,75 prosent.

For øyeblikket priser markedet 90 prosent sannsynlighet for at renten heves med 0,25 prosentpoeng til 5,25-5,50 prosent ved rentemøtet den 26. juli, ifølge CME Groups oversikt. Det er også en viss sannsynlighet for at renten heves ytterligere et hakk ved et av de påfølgende rentemøtene.

– Det var en bred enighet om juni-pause, men omtrent alle venter videre heving i 2023. Med mindre økonomien virkelig faller fra hverandre de neste ukene, kommer det garantert en ny heving fra Fed i juli, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Markedet reagerte ikke nevneverdig på referatet. Markedsrentene steg marginalt, mens det brede aksjemarkedet falt svakt.

– Når det er sagt, har markedet flyttet seg mer i retning av at det faktisk blir ytterligere to hevinger fra Fed – slik sentralbanken har guidet mot – og vi skal ikke langt tilbake før markedet tvilte mer på renteplanene til Fed.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.

Høyere amerikanske renter kan bety høyere norske renter, sier sjeføkonomen.

– Isolert sett opprettholdes presset mot Norges Bank. Rentetoppen er ennå ikke helt nådd blant Norges handlepartnere, og det holder opp renteutsiktene også her hjemme, sier Hov.