– Vi vurderer situasjonen fortløpende, og vil i løpet av dagen ta en beslutning på om vi vil fortsette å operere våre flyvninger til og fra København og Stockholm til Tel Aviv, skriver pressevakt Anna-Lena Nordling i en epost til NTB.

Dersom det blir endringer, vil passasjerene kontaktes direkte, skriver hun videre.

Utenriksdepartementet har skjerpet reiserådene for Israel og Palestina etter at det brøt ut krig der i helgen. Departementet har registrert i underkant av 500 norske borgere i Israel og om lag 70 i Palestina.

UD har begrensede muligheter for å hjelpe norske borgere i området og oppfordrer reisende som vil hjem, til å ta kontakt med flyselskapet og forsikringsselskap.

Hamas innledet lørdag morgen et storstilt angrep mot Israel, hvor tusenvis av raketter fløy over grensen fra Gaza mot det sørvestasiatiske landet. Samtidig gikk militante Hamas-krigere inn i Israel og angrep både sivile og militære mål. Israelerne svarte med angrep mot Gaza.