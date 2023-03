Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag kveld ble kåringen av Årets bilde gjennomført av Pressefotografenes klubb i Oslo.

Vinneren av årets bilde er tatt av fotograf Javad Parsa for NTB og har tittelen «Kvinner, liv, frihet»

Tittelen er slagordet tusenvis av demonstranter tok i sin munn etter at den 22 år gamle iranske kvinnen Mahsa Amini døde etter å ha blitt arrestert av det iranske moralpolitiet.

Amini ble arrestert for å ha båret hijaben sin på en måte som gjorde håret hennes synlig. I løpet av kort tid spredte protestene seg til hele verden.

– Årets bilde er et rørende og sterkt bilde. Det er en god skildring av hvordan det er å være påutsiden av Iran og bevitne den dramatiske revolusjonen som pågår der. Det er en stille og desperat motstand i bildet, som man får en klump i halsen av, skriver juryen i sin begrunnelse.

– Situasjonen påvirker så mange i diasporaen, og det er fint å se menn i bildet også. Dette påvirker alle iranere, alle mennesker. Samtidig er det den første feministiske revolusjonen,som er viktig i en tid med mange tilbakeslag. Et ikonisk bilde som peker mot fremtiden, fortsetter juryen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

DN-fotograf vant pris

I kategorien «Nyhet utland» tok Dagens Næringsliv hjem en pris for et bilde tatt av frilansfotograf André Lion. Bildet har tittelen «Den ukrainske invasjonen».

DN vant pris i kategorien Nyhet Utland for dette bildet fra krigen i Ukraina. (Foto: André Lion) Mer...

Bildet ble tatt kort tid etter at Russland invaderte Ukraina og med det startet den største væpnede konflikten i Europa siden andre verdenskrig. Russland var ikke mange mil unna å ta hovedstaden Kyiv, og de siste sivile som flyktet fra forstedene Butsja og Irpin var eldre, syke og skadde. De krysset ofte frontlinjen mellom russiske og ukrainske soldater, og tusenvis av sivile krysset den farlige distansen mellom bombing, skuddveksling og landminer.

Bildet er ett i en serie på totalt 70 bilder, som juryen beskriver som "et slag i magen".

– Fotografen har laget utrolig sterkt arbeide fra krigens frontlinjer. Det er en desperasjon i bildene som viser krigens råhet på et helt annet plan, skriver juryen i sin begrunnelse.

Juryen trekker også frem seriens størrelse som et statement i seg selv. Enkelte bilder gjør at serien ikke er publiserbar i rammene av konkurransen, og dermed premieres dette enkeltbildet "som et symbol på det totale arbeidet til fotografen i Ukraina".

I tillegg vant DN-fotograf Øyvind Elvsborg førstepris i kategorien videodokumentar med produksjonen Brødrene i skogen, for Sant og Usant.

Her kan du lese et knippe av DNs saker fra den første tiden etter Russland invaderte Ukraina:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.