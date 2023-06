Artikkelen fortsetter under annonsen

VG får torsdag bekreftet at SAS stanser salg av alle Freia-produkter, etter at morselskapet Mondelez ble svartelistet av Ukraina tidligere i år.

– Vi har tatt bort produkter fra Mondelez, som er på Ukrainas International War Sponsors list. Dette handler om at vi tar bort produkter fra Mondelez. Vi kommer til å ta inn erstatningsprodukter, så det blir sjokolade og snacks om bord, sier SAS' pressesjef Tonje Sund til avisen.

Det var i slutten av mai at Ukraina plasserte matvaregiganten Mondelez på svartelisten, og anklaget den for å bidra til Russlands krigskasse.

Mondelez oppga i sin siste årsberetning at virksomheten i Russland står for fire prosent av selskapets totale omsetning. Ettersom selskapet i fjor omsatte for nærmere 350 milliarder kroner, tilsvarer dette rundt 14 milliarder kroner, skrev NTB.

Mondelez har rundt 3000 ansatte i Russland og er ifølge Kyiv School of Economics markedsledende innenfor salg av kjeks og sjokolade i Russland.

– De har tre fabrikker der og bidrar gjennom sin produksjon i Russland til å betale skatt til den russiske statskassen, sa Jakob Hedenskog til nyhetsbyrået. Han er analytiker ved Senter for Øst-Europa-studier ved Utenrikspolitiska instuitutet i Sverige.

Freia ble kjøpt opp av Kraft Foods i 1983 og endret navn til Mondelez International i 2012.

