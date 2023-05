Artikkelen fortsetter under annonsen

Indonesia startet året med nok et kvartal med solid og stabil økonomisk vekst på over fem prosent de tre første månedene. Dette var høyere enn ventet. Inflasjonen er på vei ned og ventes å havne innenfor sentralbankens mål på mellom to og fire prosent, ifølge finansinstitusjonen ING.

Indonesia rykker opp på oversikten over verdens største økonomier. Med et bruttonasjonalprodukt på 1400 milliarder dollar ligger landet på en 16. plass. Målet om å passere 2000 milliarder dollar innen 2030 er innen rekkevidde.

Betydelig geopolitisk skifte

Den indiske økonomien ventes å få en vekst på over 6,5 prosent i år. Landet har for alvor havnet på radarskjermen til internasjonale storselskaper og finansinstitusjoner etter pandemien.

– De siste handelsstatistikkene viser at Indias eksportutvikling er den nest beste i Asia siden pandemien, etter Indonesia. Siden handelskrigen mellom USA og Kina startet har internasjonale selskaper intensivert jakten på alternativer til Kina. Som et resultat har Kinas andel av USAs import falt med 2,5 prosentpoeng, til 15,5 prosent, siden slutten av 2019, sier analysesjef for Asia hos ANZ, Khoon Goh, i en ny rapport.

India, Vietnam og Indonesia er blant landene som har tatt markedsandeler i USA. Ifølge Morgan Stanleys analyser vil India stå for 16 prosent av den globale veksten i 2023 og 2024.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Den indiske økonomien gjennomgår et betydelig skifte. India har satt seg mål om å forvandle seg til en produksjonsstormakt samtidig som landet utnytter sin geopolitiske posisjon i en multipolar verden, skriver Morgan Stanley.

Smertefullt for Kina

Dette kan skje på bekostning av Kina, som siden 1990-tallet er blitt «verdens fabrikk». Kinas eksport vokste med kun 2,5 prosent i årets fire første måneder – til 1120 milliarder dollar. Importen falt med 7,3 prosent i samme periode – til 822 milliarder dollar.

USA har innført en rekke restriksjoner på eksport av komponenter til Kina og forbyr bruk av enkelte amerikanske patenter i produksjonen. De har også lagt press på allierte land om å ikke tillate eksport av avansert produksjonsutstyr til Kina fra blant annet Japan, Nederland og Tyskland.

Les også: Verdens største finansielle revolusjon

Kina kom med et svar denne uken hvor de forbyr bruk av komponenter fra det amerikanske selskapet Micron Technology til bruk i «kritisk infrastruktur».

– Ved å legge begrensninger på amerikanske selskaper som Micron sender Beijing et signal om at de er villige til å tåle litt smerte når de utfordrer USA. De vil være veldig forsiktige med å begrense kostnadene dette påfører dem, sier førsteamanuensis Ja Ian Chong ved National University of Singapore til Bloomberg.

Må tegne kartet på nytt

Capital Economics skriver i en ny rapport at India skiller seg ut som et land med en «enestående beliggenhet» for såkalt «friend-shoring», hvor selskaper legger investeringer og produksjon til vennligsinnede land hvor sannsynligheten for handelssanksjoner og politisk usikkerhet er mindre.

– En global splittelse er en mangeårig prosess hvor den globale økonomien havner i to blokker, sentrert på USA og Kina. Selv om vi venter at en stor andel av handels- og finansstrømmene fortsetter som før, vil dette allikevel føre til at det økonomiske kartet må tegnes på nytt. Hver blokk forsøker å oppnå forsyningssikkerhet for seg selv og redusere avhengighet fra motparten, skriver sjeføkonom for fremvoksende markeder, Shilan Shah, i rapporten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Apple inngår amerikansk milliardavtale på databrikker

Han mener at den indiske økonomien, og ulike delstater, står foran enorme endringer. Produksjon utgjør rundt 17 prosent av den indiske økonomien. Til sammenligning utgjør produksjon 30 prosent i Kina og Sør-Korea, og 25 prosent i Vietnam.

– Det er allerede bevis for at produsenter flytter til delstatene som et resultat av avkoblingen. Gujarat er valgt av databrikkefabrikken fra Vedanta-Foxconn, som skal være operativ innen utgangen av 2024. Apple produserer Iphone 14-modeller ved Sriperumbudur-anlegget i Tamil Nadu, skriver Shah hos analyse- og rådgivningsselskapet.

Begge disse fabrikkene skal produsere elektronikk som i dag skjer i Kina.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.