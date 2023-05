Artikkelen fortsetter under annonsen

Tesla-gründer Elon Musk liker svært dårlig at George Soros nå har likvidert sin siste post med Tesla-aksjer. I en filing til det amerikanske finanstilsynet går det frem at et av Soros' investeringsfond har solgt alle sine Tesla-aksjer for 16 millioner dollar. Soros kjøpte Tesla-aksjene i fjor og har tidligere vært positiv til Musks batteri- og elbilselskap. Tesla-aksjene er nesten halvert i verdi siden toppen i september i fjor.

Angrep på Twitter

På sin egen plattform Twitter kommer han med et personlig angrep på den 92-årige investorlegenden.

Musk sammenligner først Soros med den onde tegneseriefiguren Magneto, før han påstår at Soros hater menneskeheten og vil ødelegge hele sivilisasjonen.

You assume they are good intentions. They are not. He wants to erode the very fabric of civilization. Soros hates humanity. — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2023

Musk får som vanlig full støtte fra sine trofaste tastaturkrigere som støtter den kontroversielle milliardæren i tykt og tynt. Musks tilhengere flommer nå nettet og sosiale medier med de villeste konspirasjonsteorier om Soros. Soros i en årrekke har vært målskive og prygelknabe for mange langt ute på høyresiden politisk, og ditto konspifolk langt ute på venstresiden, samt en cocktail av vaksinemotstandere, antisemitter og holocaustfornektere, bare for å nevne noen.

Soros er jødisk og født i Ungarn, men han klarte som barn å unngå nazistenes utrydningsleire. Etter krigen emigrerte han først til England, og siden til USA. Han ble for alvor legendarisk i finansmiljøet da han under valutauroen i 1992 tjente en milliard dollar da det britiske pundet kollapsen. Han fikk senere økenavnet «the Man who broke the Pound».

Rumors that I had a heart attack are completely false. I am alive and healthy. — George Soros (@georgesoros) May 15, 2023

Soros har på sin side langt valgt å ikke direkte konfrontere sin milliardærkollega. Men han har lagt ut en melding på Twitter om at ryktene om at han skulle hatt et hjerteinfarkt er usanne, og at han er sunn og i live.

De to milliardærene er blant verdens rikeste personer. Soros er også kjent som filantrop og gir store beløp til demokratiforkjempelse og menneskerettigheter.

Soros (91) på talerstolen i Davos: – Putin er fanget i sin egen fikse idé:

