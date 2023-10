Artikkelen fortsetter under annonsen

Konflikten mellom Hamas og Israel har fått gullprisene til å skyte i været, og nå stiger de ytterligere på frykt for at situasjonen vil forverre seg.

I helgen steg gullprisen til 1997,2 dollar per unse i New York. Det er det høyeste intradag-nivået siden midten av mai, skriver Bloomberg. En unse tilsvarer 31,1035 gram gull

Geopolitisk usikkerhet får ofte investorer til å søke trygge eiendeler, og gull er et foretrukket valg i turbulente tider. Etter Hamas' overraskelsesangrep på Israel 7. oktober steg gullfutures med 4,8 prosent.

USA har opplyst at de ser økte droneangrep i Irak og Syria, mens et amerikansk krigsskip klarte å forhindre kryssermissiler skutt mot Israel av Houthi-opprørere i Jemen.

Israel forventes å starte en bakkeinvasjon av Gaza etter å ha samlet tropper på grensen. Det er bekymring for at konflikten vil spre seg til andre stater inkludert Iran, og kan til og med potensielt trekke inn USA, som har styrket sin militære tilstedeværelse betydelig, oppsummerer Bloomberg.

Gullprisen har steget over åtte prosent siden angrepet på Israel 7. oktober, og den kan klatre ytterligere.

«Situasjonen er fortsatt spent i Midtøsten, med økende odds for eskalering», skriver Ravindra Rao, leder for råvareforskning hos Kotak Securities Ltd., i et notat.

