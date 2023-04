Artikkelen fortsetter under annonsen

Den samlede verdenshandelen passerte 32.000 milliarder dollar i 2022, ifølge oppdaterte statistikker fra FN-konferansen om handel og utvikling (UNCTAD). Varehandelen utgjorde rundt 25.000 milliarder av dette beløpet.

For hele året var det en solid vekst sammenlignet med 2021, men det snudde mot slutten av 2022 og handelen i siste kvartal sammenlignet med det foregående. FN-organisasjonen tror på en svak vekst for hele 2023. Det er betydelig skepsis til om dette er mulig fra finansinstitusjoner.

Nedgang i verdenshandelen

CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis henter inn, bearbeider og publiserer handelsstatistikker for hele verden. Den siste rapporten viser en nedgang ved inngangen til året på 0,1 prosent sammenlignet med desember. Desember-statistikkene ble korrigert til en nedgang på hele 2,8 prosent.

– Mest bemerkelsesverdig er en nedgang i importen i Storbritannia på 9,3 prosent og 2,5 prosent for Kina. Også andre fremvoksende økonomier i Asia fikk en nedgang i import og eksport med henholdsvis 3,5 prosent og 4,3 prosent, skriver CPB i den siste rapporten.

Capital Economics har drillet ytterligere ned i tallmaterialet. Disse viser at verdenshandelen falt med 5,4 prosent fra september i fjor til januar i år.

– Mer generelt har eksporten falt i de fleste regioner siden september i fjor, da verdenshandelen nådde en topp. Dette gjelder spesielt for asiatiske og europeiske økonomier. Eksporten i andre fremvoksende markeder og industriøkonomier har klart seg litt bedre, skriver makroøkonom Ariane Curtis i en rapport.

Inflasjonsdempende

Gjenåpningen av Kina har foreløpig ikke ført til en rekyl for handelspartnerne. Taiwans eksport falt med 19,1 prosent i mars sammenlignet med i fjor – til 35,2 milliarder dollar, ifølge nye statistikker. Eksporten til det kinesiske fastlandet falt med 35 prosent.

– Handelsstatistikkene peker mot et svært svekket eksportbilde for mars og månedene som følger. Gjenåpningen av Kina vil ikke fylle hullet fra svakere økonomi i USA og Europa, skriver sjeføkonom for Kina hos ING, Iris Pang, i en rapport.

Underindeksen for nye eksportordrer fra aktivitetsrapporter (pmi) for mars måned viser en svekkelse for den globale industrien. Capital Economics mener dette tyder på «relativt dystre utsikter».

Prisen for å frakte en container fra asiatiske havner har stupt med 90 prosent på 15 måneder.

– Selv om dette kan tas som nok et tegn på at en svak global etterspørsel tynger på handelen, bidrar det til lavere priser på varer. Totalt sett mener vi at fraktkostnadene kan redusere den globale inflasjonen med 0,5 prosentpoeng i 2023, skriver Capital Economics.

De amerikanske inflasjonstallene for mars slippes onsdag. Det er ventet at kjerneinflasjonen, som ekskluderer matvarer og energi, vil havne på 0,4 prosent fra februar – tilsvarende en årsvekst på 5,6 prosent, opp fra 5,5 prosent fra foregående måned.

Kollaps for teknologigiganter

Resultatsesongen starter i neste uke i Asia. Samsung Electronics har allerede advart om en at driftsresultatet stupte i første kvartal sammenlignet med i fjor – fra 14.120 milliarder won (112 milliarder kroner) til kun 600 milliarder won (4,8 milliarder kroner) – en nedgang på 96 prosent.

«Etterspørselen etter minnebrikker falt kraftig på grunn av den makroøkonomiske situasjonen. Vi vil redusere produksjonen», skrev Samsung i en børsmelding i påsken.

Salget av personlige datamaskiner falt med 33 prosent i første kvartal, ifølge analyseselskapet Canalys. Dette er fjerde kvartal på rad med en tosifret nedgang i etterspørselen.

– De fleste problemene som plaget bransjen i andre halvdel av fjoråret har fortsatt inn 2023. Etterspørselen i alle segmenter er fortsatt svak, sier senioranalytiker Ishan Dutt hos Canalys i en markedsrapport, og peker på usikkerheten fra renteøkninger og inflasjon i nøkkelmarkeder.

Verst var det for Apple, som opplevde en nedgang på 45,5 prosent med et salg av kun fire millioner pc-er og en markedsandel på 7,5 prosent, ifølge Canalys. Lenovo og HP er de verdens største pc-produsenter og har rundt 22–23 prosent av markedet hver.