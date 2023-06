Artikkelen fortsetter under annonsen

Det kommer meldinger gjennom flere internasjonale nyhetskanaler at en militærkolonne fra Wagner-gruppen lørdag er på vei nordover fra Voronezh til Moskva, cirka 500 kilometer unna. Eksperter sier til Reuters at det kan ta seks til åtte timer å nå utkanten av Moskva.

Det vil i så fall bety sent lørdag ettermiddag.

En Wagner-lastebil frakter en stridsvogn lørdag, angivelig på motorveien nordover mot Moskva. Bildet er delt av nyhetsbyrået Reuters. (Foto: Reuters/NTB) Mer...

Eksperter, blant dem professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole, tviler på at Jevgenij Prigozjins leiesoldater vil nå fram til Moskva.

– Det som skjer er en overraskende og drastisk vending. Dette tyder på at mistilliten mellom Wagner-gruppen og den russiske forsvarssjefen er dypere og langt mer alvorlig enn hva vi først hadde sett for oss, sier Heier til NTB.

Heier understreker at 90 prosent av de russiske styrkene nå befinner seg i eller rundt Ukraina og at de har sett seg nødt til å hente inn reservestyrker. Wagner-gruppens sjef Jevgenij Prigozjin kan skilte med 20.000 mann med mye mer kamperfaring.

– De har med seg både luftvern og stridsvogner på lastebilene, så det kan by på problemer for russerne, men jeg har vanskelig for å tro at de vil nå helt fram til Moskva, sier Heier.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han får støtte fra lektor Peter Viggo Jakobsen ved Forsvarsakademiet i Danmark.

– Jeg tror at de blir slått i hjel hvis de ikke overgir seg og legger ned våpnene, sier Jakobsen til Ritzau.

– Dersom Wagner-gruppen er dumme nok til å begynne å marsjere mot Moskva, slik de sier, så vil det være svært enkelt for det russiske flyvåpenet som har luftherredømme i Russland, sier han.

Her hevder Wagner-sjefen å ha inntatt russiske byer: – Vi vil møte forsvarsministeren:



.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.