Hexagon Purus, som ble ut fra børsnoterte Hexagon Composite i 2020, mistet en stor avtale i fjor vår som kunne ha gitt over syv milliarder kroner i omsetning. Nå er ny finansiering på plass og muligheter for en langsiktig distribusjonsavtale med Toyota-selskapet Hino Trucks i USA.

Strategisk allianse

Beløpet er fordelt på en rettet aksjeemisjon mot det japanske konglomeratet Mitsui og konvertible obligasjoner til 800 millioner kroner. Mitsui tegner seg for 18,5 millioner aksjer til kurs 27 kroner, noe som vil innbringe til sammen 500 millioner kroner.

«Mitsui har inngått en strategisk allianse med selskapet og undertegnet en intensjonsavtale, hvor Mitsui har til hensikt å delta som en ankerinvestor i fremtidige kapitalutvidelser og bli en betydelig minoritetsaksjonær», skriver Hexagon Purus.

Hexagon Purus leverer hydrogentanker for transportsektoren, samt batteripakker og systemintegrasjon for hydrogen- og batterielektriske kjøretøy.

Intensjonsavtalen, som ikke er bindende, skal være et «uttrykk for begge parters intensjoner» og er verdt inntil to milliarder kroner. Hexagon Purus skriver at aksjen planlegges omsatt ved hovedlisten ved Oslo Børs innen utgangen av mars.

«Fremtidige investeringer fra Mitsui vil blant annet være avhengig av selskapets oppfyllelse av kommersielle og operasjonelle milepæler», skriver selskapet.

Mitsui Group er et av Japans største og eldste konglomerater, med en historie som strekker seg tilbake til 1600-tallet. Takashi Masuda moderniserte familieselskapet på midten av 1870-tallet til å bli et av få japanske «keiretsu»-selskaper som har kontroll over verdikjeden.

Konglomeratet har gjort en rekke betydelige investeringer og oppkjøp i utlandet, blant annet i det brasilianske gruveselskapet Vale, Australia Pacific LNG og transporttjenesten Lyft.

Overtegnet flere ganger

De konvertible obligasjonene er strukturert som femårs senior usikret konvertibel obligasjon med en fast rente på 6 prosent som betales halvårlig gjennom utstedelse av tilleggsobligasjoner.

Konverteringsprisen er satt til en premie på 25 prosent til emisjonskursen i den rettede aksjeemisjon. Dette tilsvarer 33,75 kroner.

Pengene skal gå til å støtte opp rundt Hexagon Purus' vekstplaner, blant annet den pågående globale oppskaleringen for å øke kapasiteten og 2025-målene som ble lagt frem i november i fjor.

«Det var stor interesse fra nordiske og internasjonale institusjonelle investorer og var overtegnet flere ganger», skriver selskapet i en børsmelding.

Hexagon Purus er også i samtaler med Hino Trucks for en langsiktig distribusjonsavtale for levering av batteriløsninger til store lastebiler fra Hino til det amerikanske markedet. Totale leveranser kan ha en potensiell verdi på rundt to milliarder dollar.

Hino Motors ble etablert for over 70 år siden og er et datterselskap i den japanske Toyota-gruppen. Det er børsnotert på hovedlisten ved Tokyo-børsen og har over 33.000 ansatte.