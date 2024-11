I Hongkong er 45 demokratiaktivister dømt til fengsel for brudd på sikkerhetsloven. Det skjer samtidig som at den kinesiske kommunistledelsen forsøker å gjenopprette tilliten til Hongkong som finanssenter. Her utenfor rettslokalet i Hongkong tirsdag formiddag.

Foto: Tyrone Siu/Reuters/NTB