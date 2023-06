Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette er et væpnet opprør, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) på en pressekonferanse lørdag kveld.

– Tidspunktet var uventet, men at noe slik kunne skje, er ikke overraskende, legger hun til, og peker på at Wagner-gruppen er et privat militært selskap som til nå har kjempet på russisk side.

Huitfeldt omtaler situasjonen i Russland som «dramatisk», og understreker at den utvikler seg svært raskt.

Hun vil ikke spekulere i hvilket utfall som er best for Norge og Vesten, og ei heller om hun ser på dette som et kuppforsøk.

Huitfeldt meddelte også at norske myndigheter har tett kontakt med basestasjoner i utlandet, samt andre land.

– Jeg er i nær dialog med allierte om denne utviklingen, sa Huitfeldt. Hun har selv snakket over telefon med utenriksministre i Norden.

Største utfordring i nyere tid

Inn mot pressekonferansen har statsledere i flere andre land uttalt at de følger situasjonen tett.

Storbritannias forsvarsdepartement har også gått ut og beskrevet striden mellom leiesoldatene i Wagner-gruppen og Russlands forsvarsdepartement som «en direkte militær konfrontasjon». I sin siste etterretningsoppdatering kaller departementet dette den mest betydningsfulle utfordringen for den russiske staten i nyere tid.

Wagner-gruppen tok over Rostov-regionen sørvest i Russland i løpet av natten, og satte så kurs mot Moskva. Alle Wagner-soldater skal ha forlatt sine stillinger i Ukraina, og Wagner-gruppen ligger an til å nå Moskva i kveld.

Det er ikke kjent om styrkene beveger seg i samlet kolonne, eller om de er delt opp i flere puljer for å minske risikoen for å bli stanset.

– Situasjonen er vanskelig

Moskvas borgermester Sergej Sobjanin har lørdag kveld bedt folk i den russiske hovedstaden la være å bevege seg rundt i byen. Det kan bli satt opp flere veisperringer, ifølge AP.

– Situasjonen er vanskelig, og det er erklært et antiterrorregime i den russiske hovedstaden, sa Sobjanin.

Klokken 18.30 blir det meldt at alle utendørs arrangementer i Moskva er avlyst frem til 1. juli, ifølge AP.

Norsk utenriksdepartement melder at det er litt over 100 borgere i Russland per nå, og departementet fraråder alle reiser til Russland. Det er ikke kommet henvendelser med ønske om bistand.