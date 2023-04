Artikkelen fortsetter under annonsen

Da Apple la frem det siste kvartalsregnskapet i februar viste dette en omsetningsnedgang på 5,5 prosent for fjorårets siste kvartal – til 117,2 milliarder dollar. Iphone-salget endte 8,2 prosent lavere og salget av pc-serien Mac var 28,7 prosent under samme kvartal foregående år.

– Det er åpenbart at vi må få inn kunder som vi tidligere ikke har hatt for å kunne vokse, sa konsernsjef Tim Cook i forbindelse med resultatpresentasjonen.

Et nytt gigantmarked

Det største og viktigste markedet for å få ny vekst er India. Android-telefoner har en markedsandel på over 95 prosent i India og Apple har under fire prosent, ifølge Statcounter.

Gjennomsnittsprisen for en smarttelefon i India ligger på rundt 2300 kroner. De billigste Iphone-modellene ligger på nesten det dobbelte og 14-serien ligger på like under 10.000 kroner.

Apple mener det er vekstmuligheter. Salget av Iphoner i India økte med over 35 prosent i fjor – til 6,5 millioner, ifølge analyseselskapet IDC. Det ventes en årlig økonomisk vekst på seks-syv prosent i mange år fremover.

– Med tiden vil India bli et av Apples største markedet. Jeg tror det potensialet er her, sier Tim Cook i et intervju med den indiske avisen Mint.

På tirsdag overvar Cook åpningen av den første Apple Store i landet – i storbyen Mumbai. På torsdag åpnes et annet utsalg i New Delhi. Samtidig markeres det at Apple har vært til stede på det indiske markedet i 25 år denne uken.

I regnskapsåret 2022 hadde Apple en omsetning på 74 milliarder dollar i Kina, Hongkong og Taiwan. Dette tilsvarer 18 prosent av Apples samlede omsetning. Apple hadde en omsetning på like under seks milliarder dollar i India i 12-månedersperioden frem til utgangen av mars, ifølge Bloomberg.

Microsofts konsernsjef Satya Nadella var nylig i India. Sam Altman, som er konsernsjef for Open AI, selskapet bak Chat GPT, skal til India i mai.

Som Kina for 15–20 år siden

Cook har tidligere sammenlignet India med det kinesiske markedet, hvor Apple i mange år knapt hadde omsetning av betydning. Analytikere mener dette kan være en riktig sammenligning.

– Hvis du ser på India nå er det veldig likt Kina for 15 eller 20 år siden. Det er selvfølgelig velstandsøkningen over tid. Den kommer til å hjelpe Apple med å innta India og få betydelig inntektspotensial, sier senioranalytiker Angelo Zino hos CFRA til CNBC.

Cook sier at Apple er «all in» i India i intervjuet med Mint og viser til at Apple har startet produksjon i landet, støtter utviklere og satt inn støttefunksjoner.

– Vi ser på India som fantastisk fra mange synspunktet. Ferdighetene som eksisterer her er unike, folket, kulturen, markedsdynamikken og følelsen av at alt er mulig. Alt dette lover godt for India i fremtiden og vi ønsker å være en del av det, sier Cook.

Cook skal møte statsminister Narendra Modi og næringslivstopper under det nesten ukelange besøket.

«Gitt Apples størrelse er dette en nøkkelspiller som kan sette standarder og påvirke politiske beslutninger. Selskapet har vært en katalysator for vekst i Kina. Vi ser en lignende trend i India ettersom Apple diversifiserer forsyningskjeden mot India og det utvikles et lokalt økosystem for teknologisektoren», skriver Mirae Asset Financial Group i en ny rapport, ifølge New York Times.

Ekstraordinær reise

Cook, som på 1990-tallet var arkitekten bak Apples bruk av taiwanske kontraktsprodusenter i Kina, ønsker å spre risikoen vekk fra Kina og øke produksjonen i Vietnam, Thailand og India.

Foxconn, som er Apples hoffprodusent og har bygget opp «Iphone City» i den kinesiske storbyen Zhengzhou, er i ferd med å bygge en stor fabrikk i Bangalore i India.

Rundt 95 prosent av Iphone, Ipad, Airpods og Mac-maskiner ble produsert i Kina i 2022. I 2024 skal ti prosent av Iphone-modellene produseres utenfor Kina, blant annet i India og Vietnam. JPMorgan Chase skriver i en ny rapport at 25 prosent av Apple-produktene vil produseres utenfor Kina i 2025.

– Indias reise vil være ekstraordinær, enten du måler dette i bruttonasjonalprodukt eller hvordan du ønsker å måle det. Mulighetene vil være enorme, sier Cook til Mint.

