Det har vært ny oppgang ved Mumbai-børsen siden de økonomiske tredjekvartalsstatistikkene viste at den indiske økonomien fyrte av på alle sylindre i tredje kvartal, og leverte en av de høyeste vekstratene i verden. En vekst på 7,6 prosent gjør at en ny milepæl kan nås snart.

– Indias økonomi vil være på 5000 milliarder dollar, og verdens tredje største, i 2027–28. Vi er på kurs mot å bli en avansert økonomi innen 2047, sa finansminister Pankaj Chaudhary i en skriftlig redegjørelse til nasjonalforsamlingen på mandag.

2047 er viktig for India, da det er året da det er 100 år siden landet fikk selvstendighet. Målet er at størrelsen på økonomien, målt i bruttonasjonalprodukt, skal ligge på over 30.000 milliarder dollar – nesten en tidobling fra dagens nivå.

Det asiatiske meglerhuset CLSA slår fast at India vil bli verdens største økonomi i 2052, med et nominelt bruttonasjonalprodukt på 45.000 milliarder dollar.

– Vi forblir optimistiske for Indias langsiktige utsikter, sier analysesjef Indranil Sengupta i rapporten, ifølge Times of India.

– Festen vil fortsette

Sensex- og Nifty-indeksene, de to hovedindeksene ved Mumbai-børsen, satte nye rekorder på mandag med en oppgang på over to prosent. Nifty-indeksen hadde sin beste dag siden oktober i fjor.

– Festen i aksjemarkedet vil fortsette. De sterke makroøkonomiske statistikkene, det gunstige politiske resultatet fra delstatsforsamlingsvalgene og en bedre global utvikling har endret stemningen fra å slå av risikoen til å slå den på, sier leder for kapitalmarkedsstrategi hos BN Paribas, Gaurav Dua, til Reuters.

Opptellingen fra fem delstatsvalg ble klart på mandag og viser at statsminister Narendra Modis politiske parti, Bharatiya Janata Party, vant tre av fem delstater. De har med dette kontroll over 12 av Indias 28 delstater. Kongresspartiet kontrollerer tre.

– Dette er en positiv overraskelse for markedene, ettersom det vurderes som en høyere sannsynlighet for at dagens politikk fortsetter etter 2024. Det fjerner en betydelig, kortsiktig bekymring i markedene. Vi mener det vil være sterk interesse for aksjer, drevet av et oppsving i industriaktiviteten og en stabil renteutvikling, sier direktør Pranav Haridasan hos meglerhuset Axis Securities til næringslivsavisen Moneycontrol.

Opptellingen er fortsatt ikke ferdig, og det gjenstår en delstat fra valgene i november. Opposisjonen, ledet av Kongresspartiets Rahul Gandhi, seiret i Telangana.

– Valgresultatene i Chhattisgarh, Madhya Pradesh og Rajasthan viser at Indias velgere støtter politikken for god styring og utvikling, som er det @BJP4India står for, skriver statsminister Modi på X/Twitter.

Børsverdiene tredoblet

Indiske og utenlandske investorer flokker til Mumbai-børsen. Børsverdien av de 50 selskapene som inngår i Nifty-indeksen er i ferd med å passere 4000 milliarder dollar, ifølge beregninger Bloomberg foretok på mandag. Dette er en tredobling, sammenlignet med ved utbruddet av pandemien i mars 2020.

Nifty-indeksen har steget sammenhengende de siste åtte årene. Det er ikke over, ifølge indiske og internasjonale finansinstitusjoner. Porteføljeforvalter Nishit Master hos Axis Securities mener 25.000-nivået er innenfor rekkevidde i 2024 – 20 prosent høyere enn dagens nivå.

– Foruten det strukturelle potensialet er det kortsiktige drivkrefter som vi mener vil sende markedene høyere. Dette er solide aktivitetsdata, imponerende selskapsinntekter, lavere oljepris og generelt sterke kapitalstrømmer, skriver et analytikerteam fra JPMorgan, ledet av Rajiv Batra, i en rapport.

Advarer

India vil innta topplasseringen over flest nye børsnoteringer i 2023, ifølge en rapport fra EY India. I tredje kvartal var det 22 børsnoteringer, sammenlignet med kun fire i 2022. Antall nye børsnoteringer i Kina og Hongkong har stupt.

Men det kan bli for mye, frykter markedsobservatører. Det har vært massive overtegning av flere børsnoteringer. Cello World var 69 ganger overtegnet. Mankind Pharma, årets største børsnotering i India, var 15 ganger overtegnet i kapitalinnhentingsfasen.

– Vi nærmer oss irrasjonell begeistring, advarer Nitin Bhasin, som er leder for institusjonell verdipapirhandel hos finansinstitusjonen Ambit til næringslivsavisen Nikkei Asia.

Uttrykket «irrational exuberance» ble først brukt av daværende sentralbanksjef i USA, Alan Greenspan, i en tale i 1996 hvor han advarte om utviklingen i aksjemarkedet, og spesielt internettaksjer.

Det tok nesten fire år før luften forsvant fra internettboblen ved årtusenskiftet.

